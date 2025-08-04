РФ атаковала Украину дронами-камикадзе: где раздавались взрывы
В ночь на 4 августа Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Воздушная тревога объявлялась во многих регионах
Об этом сообщает RegioNews.
По данным мониторинговых каналов, в воздушном пространстве находились около 60 враждебных БПЛА. Воздушная тревога объявлялась во многих регионах на востоке, севере, юге и центре страны.
Беспилотники двигались в направлении Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областей.
Взрывы прогремели в нескольких регионах, в частности в Харьковской, Сумской и Одесской областях.
Украинская противовоздушная оборона работала по целям. Последствия атаки уточняются.
Напомним, накануне россияне ударили по Херсону авиабомбой. В результате удара врага на автомобильном мосту через речку Конку нашли тело 67-летнего мужчины. Предварительно он находился на проезжей части моста в момент атаки и погиб в из-за взрыва.