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04 августа 2025, 07:12

РФ атаковала Украину дронами-камикадзе: где раздавались взрывы

04 августа 2025, 07:12
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В ночь на 4 августа Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Воздушная тревога объявлялась во многих регионах

Об этом сообщает RegioNews.

По данным мониторинговых каналов, в воздушном пространстве находились около 60 враждебных БПЛА. Воздушная тревога объявлялась во многих регионах на востоке, севере, юге и центре страны.

Беспилотники двигались в направлении Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областей.

Взрывы прогремели в нескольких регионах, в частности в Харьковской, Сумской и Одесской областях.

Украинская противовоздушная оборона работала по целям. Последствия атаки уточняются.

Напомним, накануне россияне ударили по Херсону авиабомбой. В результате удара врага на автомобильном мосту через речку Конку нашли тело 67-летнего мужчины. Предварительно он находился на проезжей части моста в момент атаки и погиб в из-за взрыва.

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