В Николаеве задержали агентов ФСБ, готовивших двойной теракт возле областного ТЦК
Контрразведка Службы безопасности разоблачила двух агентов российской ФСБ и предотвратила новые теракты на Юге Украины. Предатели готовили двойной взрыв в Николаеве
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, ФСБ изначально планировало взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) возле админздания областного ТЦК в Николаеве. А позже, когда на место происшествия прибудут экстренные службы, должна была сработать еще одна взрывчатка, заложенная рядом.
Таким образом, оккупанты намеревались убить максимальное количество людей, надеясь расшатать внутреннюю обстановку в прифронтовом регионе.
По материалам СБУ, подготовкой теракта занимались два агента ФСБ, которые действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора.
Один из фигурантов – 38-летний житель Кировоградщины. После вербовки он должен был снарядить СВУ и заложить их в тайники.
Затем российский куратор передал геолокацию тайников непосредственному исполнителю запланированного теракта - 18-летнему жителю Киевщины. Парень попал "на крючок" ФСБ при поиске "легких денег" в соцсетях.
По инструкции куратора юноша забрал из тайников в Херсоне и Николаеве два СВУ. Один из них спрятал в мусорной урне возле Николаевского ТЦК, другой заложил рядом.
Сотрудники СБУ задержали его "на горячем".
У агента изъяли телефон, который фигурант пытался установить возле ТЦК, чтобы транслировать оккупантам теракт в онлайн-режиме.
Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (оконченое покушение на террористический акт).
Другого агента задержали по месту жительства. Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
"Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
Напомним, на днях Служба безопасности Украины сорвала масштабную попытку террористических атак по всей Украине, которые готовили российские спецслужбы. Среди семи разоблаченных агентов были 14-летние подростки.