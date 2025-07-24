В Николаеве задержали агентов ФСБ, готовивших двойной теракт возле областного ТЦК

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Контрразведка Службы безопасности разоблачила двух агентов российской ФСБ и предотвратила новые теракты на Юге Украины. Предатели готовили двойной взрыв в Николаеве

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, ФСБ изначально планировало взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) возле админздания областного ТЦК в Николаеве. А позже, когда на место происшествия прибудут экстренные службы, должна была сработать еще одна взрывчатка, заложенная рядом.

Таким образом, оккупанты намеревались убить максимальное количество людей, надеясь расшатать внутреннюю обстановку в прифронтовом регионе.

По материалам СБУ, подготовкой теракта занимались два агента ФСБ, которые действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора.

Один из фигурантов – 38-летний житель Кировоградщины. После вербовки он должен был снарядить СВУ и заложить их в тайники.

Затем российский куратор передал геолокацию тайников непосредственному исполнителю запланированного теракта - 18-летнему жителю Киевщины. Парень попал "на крючок" ФСБ при поиске "легких денег" в соцсетях.

По инструкции куратора юноша забрал из тайников в Херсоне и Николаеве два СВУ. Один из них спрятал в мусорной урне возле Николаевского ТЦК, другой заложил рядом.

Сотрудники СБУ задержали его "на горячем".

У агента изъяли телефон, который фигурант пытался установить возле ТЦК, чтобы транслировать оккупантам теракт в онлайн-режиме.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (оконченое покушение на террористический акт).

Другого агента задержали по месту жительства. Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

"Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.