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Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Чернівецькій області перед судом постануть двоє місцевих жителів, яких обвинувачують у співпраці з ворожими спецслужбами та підготовці теракту проти поліцейських. За даними слідства, чоловіки самостійно виготовили вибуховий пристрій і планували підірвати його, коли на місце прибудуть правоохоронці. Для цього вони зробили фейковий виклик на лінію "102", аби заманити поліцейських у заздалегідь обране місце.

Підозрювані готували вибухівку для теракту

Крім підготовки теракту, встановлено, що обвинувачені займалися виготовленням і збутом наркотичних речовин. Слідчі зібрали докази їхньої причетності до обох злочинів, у тому числі матеріали, що підтверджують зв’язок із представниками спецслужб країни-агресора.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. За інкримінованими статтями кримінального законодавства фігурантам загрожує найсуворіше покарання - довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві правоохоронці викрили агентів ФСБ, які планували здійснити подвійний вибух поблизу обласного територіального центру комплектування. За версією слідства, метою зловмисників було завдати якомога більшої шкоди та спровокувати дестабілізацію ситуації у прифронтовому регіоні.