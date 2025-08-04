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04 серпня 2025, 12:35

На Буковині судитимуть агентів-наркоділків, які готували теракт проти поліцейських

04 серпня 2025, 12:35
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фото: Національна поліція України
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Правоохоронці викрили двох буковинців, які готували підрив поліцейських за завданням іноземної спецслужби

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Чернівецькій області перед судом постануть двоє місцевих жителів, яких обвинувачують у співпраці з ворожими спецслужбами та підготовці теракту проти поліцейських. За даними слідства, чоловіки самостійно виготовили вибуховий пристрій і планували підірвати його, коли на місце прибудуть правоохоронці. Для цього вони зробили фейковий виклик на лінію "102", аби заманити поліцейських у заздалегідь обране місце.

Підозрювані готували вибухівку для теракту

Крім підготовки теракту, встановлено, що обвинувачені займалися виготовленням і збутом наркотичних речовин. Слідчі зібрали докази їхньої причетності до обох злочинів, у тому числі матеріали, що підтверджують зв’язок із представниками спецслужб країни-агресора.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. За інкримінованими статтями кримінального законодавства фігурантам загрожує найсуворіше покарання - довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві правоохоронці викрили агентів ФСБ, які планували здійснити подвійний вибух поблизу обласного територіального центру комплектування. За версією слідства, метою зловмисників було завдати якомога більшої шкоди та спровокувати дестабілізацію ситуації у прифронтовому регіоні.

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