Грабеж среди бела дня: в Луцке задержали вора с украшениями
В Луцке задержали грабителя, который похитил ювелирные изделия на 40 тысяч гривен
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Инцидент произошел в субботу, 26 апреля. Злоумышленник, найдя ключ от квартиры в подъезде, проник в дом и похитил ювелирные изделия на сумму около 40 тысяч гривен.
Во время кражи домой вернулась владелица квартиры и застала преступника на месте. Ему удалось скрыться. Однако с помощью небезразличных граждан его быстро задержали.
Нарушителем оказался ранее судимый 36-летний житель Луцкого района.
Злоумышленник был задержан в процессуальном порядке. Ему сообщили о подозрении.
По ходатайству следователя, подозреваемому будут избрать меру пресечения – содержание под стражей.
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