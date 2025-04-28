12:08  28 апреля
На Одесщине столкнулись грузовик и две легковушки: движение по трассе затруднено
11:27  28 апреля
В Полтаве вынесли приговор девушке, убившей сестру ножом
06:35  28 апреля
Из Украины пытались вывезти коллекцию старинных монет
UA | RU
UA | RU
28 апреля 2025, 12:59

Грабеж среди бела дня: в Луцке задержали вора с украшениями

28 апреля 2025, 12:59
Читайте також українською мовою
фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Луцке задержали грабителя, который похитил ювелирные изделия на 40 тысяч гривен

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в субботу, 26 апреля. Злоумышленник, найдя ключ от квартиры в подъезде, проник в дом и похитил ювелирные изделия на сумму около 40 тысяч гривен.

Во время кражи домой вернулась владелица квартиры и застала преступника на месте. Ему удалось скрыться. Однако с помощью небезразличных граждан его быстро задержали.

Нарушителем оказался ранее судимый 36-летний житель Луцкого района.

Злоумышленник был задержан в процессуальном порядке. Ему сообщили о подозрении.

По ходатайству следователя, подозреваемому будут избрать меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, в Ивано-Франковске среди бела дня велосипедист ограбил женщину.

Ранее сообщалось, что в Переяславе в Киевской области мужчина ограбил 65-летнюю женщину, угрожая ей ножом. Суд принял решение приговорить его к 10 годам заключения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
воровство полиция Луцк украшения вор
На Сумщине мужчина держал боевые припасы в доме, где живут дети
28 апреля 2025, 11:58
Драка в Луцке: 19-летний переселенец может сесть на семь лет
28 апреля 2025, 10:47
В Николаеве мужчина ранил человека из-за замечаний
28 апреля 2025, 09:59
Все новости »
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
На Закарпатье задержаны злоумышленники, которые за 8000 долларов переправляли мужчин через границу
28 апреля 2025, 13:44
В Киевской области во время работы в поле загорелся трактор
28 апреля 2025, 13:43
Херсонщина под атакой дронов: россияне нанесли почти 2100 ударов за неделю
28 апреля 2025, 13:28
В Хмельницкой области транспорт будет останавливаться во время минуты молчания
28 апреля 2025, 13:22
Житель Тернопольщины может сесть на 8 лет за кражу 6000 грн у пенсионерки
28 апреля 2025, 13:07
Во время отражения дроновой атаки ВСУ потеряли истребитель Су-27: пилот успешно катапультировался
28 апреля 2025, 13:05
В Украине зарегистрировали законопроект о наставничестве: поддержку смогут получить дети из интернатов, приемных и кризисных семей
28 апреля 2025, 12:55
На Николаевщине в пожаре погибла женщина
28 апреля 2025, 12:45
В Налоговой подсчитали доходы украинских моделей OnlyFans
28 апреля 2025, 12:39
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все публикации »
Православная церковь Украины
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »