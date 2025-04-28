Грабеж среди бела дня: в Луцке задержали вора с украшениями

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В Луцке задержали грабителя, который похитил ювелирные изделия на 40 тысяч гривен

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в субботу, 26 апреля. Злоумышленник, найдя ключ от квартиры в подъезде, проник в дом и похитил ювелирные изделия на сумму около 40 тысяч гривен.

Во время кражи домой вернулась владелица квартиры и застала преступника на месте. Ему удалось скрыться. Однако с помощью небезразличных граждан его быстро задержали.

Нарушителем оказался ранее судимый 36-летний житель Луцкого района.

Злоумышленник был задержан в процессуальном порядке. Ему сообщили о подозрении.

По ходатайству следователя, подозреваемому будут избрать меру пресечения – содержание под стражей.

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