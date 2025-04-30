В Ровно мошенники выманили у пенсионерки более 120 тысяч гривен

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34-летняя жительница Ровно, только 10 дней назад получившая приговор за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, снова совершила правонарушения — на этот раз мошенничество

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 24 апреля около 17:00 к 76-летней жительнице областного центра позвонил по телефону неизвестный, который представился врачом. Он сообщил, что ее сын якобы попал в ДТП, находится в тяжелом состоянии и нуждается в немедленном и дорогом лечении.

Через некоторое время к двери женщины пришла незнакомая женщина, которой пенсионерка отдала более 120 тысяч гривен разной валютой.

Правоохранители оперативно установили личность "курьерки". За передачу средств подельникам она получила 300 долларов США.

Злоумышленницу задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили ей о подозрении, а суд избрал меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступлению.

Напомним, в Днепре разоблачили аферистов, которые выманивали у людей деньги "на лечение родственников".

Ранее в Сумской области мужчины перевели аферистам более 400 тысяч гривен за несуществующие авто.