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31 марта 2025, 14:48

На Сумщине мужчины перевели мошенникам более 400 тыс. грн за несуществующие авто

31 марта 2025, 14:48
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Полиция Сумской области разыскивает злоумышленников, занимавшихся продажей несуществующих автомобилей. В результате мошеннической схемы пострадали четверо мужчин

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Так, жители жителей Сумщины стали жертвами мошенников при попытке приобрести автомобили. В качестве предоплаты они перевели более 207 тысяч гривен неизвестным лицам, выдававшим себя за продавцов. По этим фактам полиция начала досудебное расследование.

Кроме того, в Сумское районное управление полиции обратился гражданин и сообщил, что в социальной сети "Тик Ток" увидел объявление о продаже автомобиля. После общения с "продавцем" мужчина согласился на покупку и перечислил на указанные банковские счета 143 660 гривен. Однако обещанного автомобиля он так и не получил.

Похожая история произошла с жителем Лебединщины. На одном из сайтов объявлений он нашел предложение о доставке авто из-за границы. Воспользовавшись его доверием, мошенники получили от мужчины 64 тысяч гривен, которые тот перечислил на указанные счета. Конечно, заказанный автомобиль мужчина так и не получил.

Напомним, в Харькове мужчина продавал несуществующий товар в Интернете. Он обманул людей на 1,2 млн. грн.

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