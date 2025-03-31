На Сумщине мужчины перевели мошенникам более 400 тыс. грн за несуществующие авто
Полиция Сумской области разыскивает злоумышленников, занимавшихся продажей несуществующих автомобилей. В результате мошеннической схемы пострадали четверо мужчин
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Так, жители жителей Сумщины стали жертвами мошенников при попытке приобрести автомобили. В качестве предоплаты они перевели более 207 тысяч гривен неизвестным лицам, выдававшим себя за продавцов. По этим фактам полиция начала досудебное расследование.
Кроме того, в Сумское районное управление полиции обратился гражданин и сообщил, что в социальной сети "Тик Ток" увидел объявление о продаже автомобиля. После общения с "продавцем" мужчина согласился на покупку и перечислил на указанные банковские счета 143 660 гривен. Однако обещанного автомобиля он так и не получил.
Похожая история произошла с жителем Лебединщины. На одном из сайтов объявлений он нашел предложение о доставке авто из-за границы. Воспользовавшись его доверием, мошенники получили от мужчины 64 тысяч гривен, которые тот перечислил на указанные счета. Конечно, заказанный автомобиль мужчина так и не получил.
Напомним, в Харькове мужчина продавал несуществующий товар в Интернете. Он обманул людей на 1,2 млн. грн.