Продавал несуществующий товар в интернете: полиция разоблачила жителя Харькова, который обманул людей на 1,2 млн грн

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

Стражи порядка установили, что на странице интернет-магазина злоумышленник размещал объявления о продаже товаров и контактировал с покупателями через мессенджер-телеграмм. Получив заказ, он предлагал покупателю перечислить деньги на банковскую карту в виде полной платы или предоплаты за товар. После получения денег на счет товар покупателю не отправлялся.

За время мошеннической деятельности злоумышленник успел реализовать несуществующие спортивные вещи, технику, мобильные телефоны, квадрокоптеры, зарядные станции, аккумуляторные батареи.

По данным фактам были открыты уголовные производства по ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений.

Напомним, в Харьковской области российский дрон ранил мужчину и беременную женщину.