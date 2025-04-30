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30 апреля 2025, 10:58

На Львовщине женщина незаконно получила 100 тыс. грн за фиктивную "муниципальную няню"

30 апреля 2025, 10:58
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иллюстративное фото: из открытых источников
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На Львовщине стражи порядка разоблачили злоумышленницу, которая незаконно получила почти 100 тысяч гривен выплаты по программе "Муниципальная няня"

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 32-летняя жительница города Николаева, Стрыйского района, заключила с физическим лицом-предпринимателем фиктивный договор о предоставлении услуг по уходу за его малолетним ребенком. При этом за ребенком предпринимательница не ухаживала. Но подавала сфальсифицированные акты о предоставлении услуг "муниципальной няне" в управление соцзащиты и безосновательно получала выплаты из бюджета.

Часть этих средств она передавала маме ребенка, за которым должна была ухаживать.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

Досудебное расследование продолжается. Обвинительный акт по так называемой "муниципальной няне" уже направлен в суд.

Программа "Муниципальная няня": что известно

В 2019 году в Украине был введен новый вид социальной помощи: "Муниципальная няня".

"Муниципальная няня" – любое физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо на упрощенной системе налогообложения, предоставляющее услугу по уходу за ребенком до трех лет и с которым заключен соответствующий договор.

Напомним, в Ровно мошенники выманили у пенсионерки более 120 тысяч гривен.

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суд деньги полиция Львовская область мошенничество няня муниципальная няня
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