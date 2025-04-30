На Львовщине женщина незаконно получила 100 тыс. грн за фиктивную "муниципальную няню"
На Львовщине стражи порядка разоблачили злоумышленницу, которая незаконно получила почти 100 тысяч гривен выплаты по программе "Муниципальная няня"
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что 32-летняя жительница города Николаева, Стрыйского района, заключила с физическим лицом-предпринимателем фиктивный договор о предоставлении услуг по уходу за его малолетним ребенком. При этом за ребенком предпринимательница не ухаживала. Но подавала сфальсифицированные акты о предоставлении услуг "муниципальной няне" в управление соцзащиты и безосновательно получала выплаты из бюджета.
Часть этих средств она передавала маме ребенка, за которым должна была ухаживать.
Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений.
Досудебное расследование продолжается. Обвинительный акт по так называемой "муниципальной няне" уже направлен в суд.
Программа "Муниципальная няня": что известно
В 2019 году в Украине был введен новый вид социальной помощи: "Муниципальная няня".
"Муниципальная няня" – любое физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо на упрощенной системе налогообложения, предоставляющее услугу по уходу за ребенком до трех лет и с которым заключен соответствующий договор.
Напомним, в Ровно мошенники выманили у пенсионерки более 120 тысяч гривен.