14:44  25 сентября
СМИ показали санаторий, в котором отдыхает Зеленский на Закарпатье
17:01  25 сентября
В Пенсионном фонде не хватает денег до конца года – Третьякова
08:14  25 сентября
Ситуация на Донбассе: боевики осуществили очередную провокацию вблизи Каменки
UA | RU
UA | RU
25 сентября 2020, 15:57

Кличко просит Минобразования разобраться с ситуацией вокруг Олимпийского колледжа

25 сентября 2020, 15:57
Читайте також українською мовою
Заведение подчинено Министерству образования
Заведение подчинено Министерству образования
Facebook
Читайте також
українською мовою

Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного, где накануне возник конфликт, должен и в дальнейшем работать исключительно по профилю - как спортивная школа.

Как сообщает RegioNews, об этом он заявил во время онлайн пресс-конференции.

"С той информации, которую я имею от Министерства образования, колледж не закрывают. Происходит реорганизация управления заведением. Убежден, что Олимпийский колледж должен и в дальнейшем работать исключительно по профилю - как спортивная школа", - заявил Кличко.

Он отметил, для того, чтобы прекратить спекуляции вокруг заведения, "Министерство образования должно подробно объяснить, что именно изменится в управлении колледжем и кто нагнетает ситуацию относительно этой темы". Кличко подчеркнул, что все должно происходить исключительно в правовом поле.

Мэр отметил, что заведение подчинено Министерству образования и в нем продолжается реорганизация, из-за которой и возник конфликт. А делом по хулиганству и тех событий, что происходили накануне на территории колледжа, уже занимаются правоохранители.

Напомним, 25 сентября в Киеве на территории Олимпийского колледжа произошли столкновения с полицией, в результате инцидента есть пострадавшие.

мэр протесты Кличко Виталий Минобразования колледж
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Политические перебежчики и экс-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" в Южной Украине
Выборы мэра Мукачево: устоит ли балоговская "цитадель" перед натиском "новых" лиц
Все публикации »
Виктор Таран
Игорь Попов
Виктор Небоженко
Все блоги »