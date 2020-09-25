Кличко просит Минобразования разобраться с ситуацией вокруг Олимпийского колледжа

Заведение подчинено Министерству образования

Заведение подчинено Министерству образования

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Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного, где накануне возник конфликт, должен и в дальнейшем работать исключительно по профилю - как спортивная школа.

Как сообщает RegioNews, об этом он заявил во время онлайн пресс-конференции.

"С той информации, которую я имею от Министерства образования, колледж не закрывают. Происходит реорганизация управления заведением. Убежден, что Олимпийский колледж должен и в дальнейшем работать исключительно по профилю - как спортивная школа", - заявил Кличко.

Он отметил, для того, чтобы прекратить спекуляции вокруг заведения, "Министерство образования должно подробно объяснить, что именно изменится в управлении колледжем и кто нагнетает ситуацию относительно этой темы". Кличко подчеркнул, что все должно происходить исключительно в правовом поле.

Мэр отметил, что заведение подчинено Министерству образования и в нем продолжается реорганизация, из-за которой и возник конфликт. А делом по хулиганству и тех событий, что происходили накануне на территории колледжа, уже занимаются правоохранители.

Напомним, 25 сентября в Киеве на территории Олимпийского колледжа произошли столкновения с полицией, в результате инцидента есть пострадавшие.