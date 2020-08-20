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20 августа 2020, 11:09 6

Кабмин 20 августа примет решение по хасидам, - мэр Умани

20 августа 2020, 11:09 6
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Ситуацию прокомментировал также замминистра внутренних дел Антон Геращенко
Ситуацию прокомментировал также замминистра внутренних дел Антон Геращенко
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Мэр Умани Александр Цебрий, который недавно переночевал на Банковой, чтобы добиться встречи с Зеленским и решения проблемы с хасидами-паломниками в его городе, заявил, что вопрос рассмотрят на внеочередном заседании Кабмина 20 августа. 

Об этом он сказал в комментарии "Стране", пишет RegioNews.

"У меня вчера было несколько встреч, в том числе, в Офисе президента и в Министерстве внутренних дел. Мне пообещали, что в пятницу на внеочередном заседании Кабмина будет принято решение, которое будет регламентировать проведение Рош-ха-Шана (еврейский Новый год, в этом году 18-20 сентября, – ред.) нетрадиционным способом, который будет, надеюсь, в этом году", – сообщил мэр Умани.

В свою очередь, Антон Геращенко, замминистра внутренних дел сообщил изданию, что решение по хасидам будет принято на очередном заседании.

"Вопрос рассмотрят на ближайшем очередном заседании Кабмина", – заявил Геращенко.

Напомним, 17 августа мэр Умани Александр Цебрий, который предложил заблокировать въезды в город, чтобы не пустить хасидов, приехал в Киев под Офис президента Украины, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским для предотвращения массового приезда хасидов в Умань.

Также мэр Умани рассказал, как провел ночь под ОП в ожидании Зеленского.

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