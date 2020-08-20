Пальчевский убеждает, что имеет план восстановления экономики Украины

Он убежден, что действующая власть далека от проблем, которые имеют обычные люди

Он убежден, что действующая власть далека от проблем, которые имеют обычные люди

Бизнесмен и лидер политсилы "Победа Пальчевского" Андрей Пальчевский создал партию, потому что знает, как сделать жизнь украинцев лучше.

Как сообщает RegioNews, об этом он заявил в интервью "РБК-Україна".

"У меня есть четкое понимание того, что нужно менять. "Победа Пальчевского" - всеукраинская партия. Хочу, чтобы всем украинцам, было комфортно жить, работать и зарабатывать. У меня есть четкий план восстановления экономики всей Украины. 30 лет страну никто не защищал на мировой арене, топтались по нашей национальной экономике как могли. Я хочу это изменить", - сказал Пальчевский.

Кроме того, бизнесмен объяснил, почему решил пожить в разных районах Киева.

"Я решил пожить во всех 10 районах Киева по одной неделе. В обычных квартирах на окраинах спальных районов Киева, чтобы узнать о проблемах украинцев. Вот только переехал на Лесной массив, до этого жил неделю в однушке, в простой 9-этажной панельке на Дарнице. И, вы знаете, я вижу, насколько люди разочарованы действиями власти. И насколько власть вообще далека от простых людей", - заявил он.

Ранее сообщалось, что "Євросолидарность" опережает "Слугу народа" на местных выборах в Киеве.