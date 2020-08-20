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20 августа 2020, 14:35 3

Пальчевский убеждает, что имеет план восстановления экономики Украины

20 августа 2020, 14:35 3
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Он убежден, что действующая власть далека от проблем, которые имеют обычные люди
Он убежден, что действующая власть далека от проблем, которые имеют обычные люди
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Бизнесмен и лидер политсилы "Победа Пальчевского" Андрей Пальчевский создал партию, потому что знает, как сделать жизнь украинцев лучше.

Как сообщает RegioNews, об этом он заявил в интервью "РБК-Україна".

"У меня есть четкое понимание того, что нужно менять. "Победа Пальчевского" - всеукраинская партия. Хочу, чтобы всем украинцам, было комфортно жить, работать и зарабатывать. У меня есть четкий план восстановления экономики всей Украины. 30 лет страну никто не защищал на мировой арене, топтались по нашей национальной экономике как могли. Я хочу это изменить", - сказал Пальчевский.

Кроме того, бизнесмен объяснил, почему решил пожить в разных районах Киева.

"Я решил пожить во всех 10 районах Киева по одной неделе. В обычных квартирах на окраинах спальных районов Киева, чтобы узнать о проблемах украинцев. Вот только переехал на Лесной массив, до этого жил неделю в однушке, в простой 9-этажной панельке на Дарнице. И, вы знаете, я вижу, насколько люди разочарованы действиями власти. И насколько власть вообще далека от простых людей", - заявил он.

Ранее сообщалось, что "Євросолидарность" опережает "Слугу народа" на местных выборах в Киеве.

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