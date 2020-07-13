Дело Гандзюк, вероятно, попадет в суд в конце июля

Суд ограничил возможность адвокатам подозреваемых знакомиться с материалами дела до 24 июля

Суд ограничил возможность адвокатам подозреваемых знакомиться с материалами дела до 24 июля

Фото: Любимый Херсон

Печерский районный суд Киева ограничил до 24 июля возможность ознакомления с материалами уголовного дела адвокатам подозреваемых в организации и заказе нападения на Гандзюк — Алексея Левина и Владислава Мангера. Это значит, что, вероятно, дело окажется в суде уже в этом месяце.

Об этом в комментарии hromadske сообщил прокурор по делу Андрей Синюк и адвокаты подозреваемых Максим Стригун и Дмитрий Ильченко, пишет RegioNews.

Прокурор Андрей Синюк обратился в суд с соответствующим ходатайством, настаивая на том, что защита злоупотребляет своим правом на ознакомление с документами. По его словам, ознакомление длилось с 24 апреля по 11 июня и с 24 июня по сегодняшний день.

Подавляющее большинство представителей стороны защиты игнорирует эту процедуру. А поскольку ознакомление не является обязанностью стороны защиты, а ее правом, суд установил, что сторона защиты злоупотребляет своим правом и таким образом затягивает момент передачи уголовного производства в суд. Поэтому, после 24 июля мы можем составлять обвинительный акт, вручать его сторонам и направить уголовное производство в суд", — рассказал Андрей Синюк.

Он добавил, что, вероятно, уже в этом месяце дело окажется в суде. Впрочем вопрос подсудности пока еще решается, поскольку следствие четко не указывает, где происходило вероятное общение Мангера и Левина относительно Екатерины Гандзюк.

Адвокат Владислава Мангера Дмитрий Ильченко в комментарии hromadske сообщил, что решением суда они довольны, поскольку, по его словам, это дает основания считать любой приговор суда неправомерным и обращаться в Европейский суд по правам человека.

В материалах дела имеется 10 тысяч фотографий и 200 часов видео. То есть, по мнению суда, адвокаты должны просматривать это видео 24 часа в сутки, чтобы успеть до 24.07. Но, на самом деле, я благодарен суду за такое решение, поскольку сегодня суд уже заведомо признал любой приговор Мангеру незаконным", — сказал Дмитрий Ильченко, и добавил, что они не затягивали процесс ознакомления, а знакомились в своем темпе.

Адвокат подозреваемого Алексея Левин Максим Стригун отметил, что он не знакомился с материалами через коронавирус и добавил, что, по его мнению, суд не имел права ограничивать защитников.

В то же время, по словам прокурора Синюка, подозреваемые в деле подписали документ об ознакомлении с материалам: Мангер — со всеми томами, Левин — только с 50-ю без дополнительных.

Напомним, 27 апреля Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генпрокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника депутата облсовета Алексея Левина.

Однако активисты раскритиковали завершения досудебного расследования в деле о нападении на Гандзюк, заявив, что до конца расследования еще три месяца, а "ГПУ поддержала требования адвокатов Мангера".

В результате досудебное расследование в деле убийства активистки Екатерины Гандзюк возобновили и продлили до 29 июля.

По версии следствия, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер вместе с Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, что повлекло ее смерть.