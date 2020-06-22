Буковина: повреждено вторую дамбу, вода затопляет села (ОБНОВЛЕНО)

В селе Банилов Вижницкого района прорыв дамбы в ширину достиг 20 метров, повреждена еще одна дамба в райцентре Вижница

В селе Банилов Вижницкого района прорыв дамбы в ширину достиг 20 метров, повреждена еще одна дамба в райцентре Вижница

Об этом сообщили в ГСЧС Черновицкой области, пишет RegioNews.

Состоянию на 17:00 час. 22 июня 2020 года в пределах сел Банилов, Слобода-Банилов Вижницкого района, на поврежденном участке дамбы № 5, произошел прорыв дамбы паводковыми водами реки Черемош, ожидается затопление населенных пунктов Банилов и Слобода Банилов. На место выехало руководство БУВР Прута и Сирета, управления гражданской защиты населения Черновицкой ОГА, служба ДСНС и другие. О приняты соответствующие управленческие решения будет сообщено дополнительно. Опубликовано Бассейновое управление водных ресурсов рек Прут и Сирет Понедельник, 22 июня 2020 г.



В соцсетях пользователи поделились видео, где по состоянию на 19:00 вода уже разлилась во дворах жителей Банилова. Воды на улицах уже по колени.

#новиниЧЕ Нижний угол с.Банилов с момента прорыва дамбы, видео снято в 19:07 мин Предоставил видео @dima_tanasiichuk Опубликовано Chernivtsigram Понедельник, 22 июня 2020 г.

В настоящее время в Черновицкой области идет сильный дождь с грозой. Такую же погоду прогнозируют до 27 июня.

Местное население (с. Банилов – 75 человек, и с. Слобода-Банилов – 295 человек) об угрозе подтопления проинформированы. Определено автотранспорт для эвакуации населения и места его безопасного временного размещения.

В г. Вижница в результате подъема уровня воды в р. Черемош произошло разрушение тела дамбы № 21 А, снесено габионы и продолжается размывание почвы. Существует угроза подтопления промышленной части города. Силами ГСЧС во взаимодействии со службой водного хозяйства проводятся мероприятия по укреплению берега и отвода воды.

Стихія вирує Україною Прикарпаття і Буковина потопають у воді Через сильні дощі в Івано-Франківській та Чернівецькій областях почалися паводки. У гірських річках піднімається рівень води до 2-х метрів! У епіцентрі стихії посилено працюють рятувальники та поліцейські - проводять повітряний та наземний моніторинг місцевості, евакуюють людей із аварійних будинків, які затопило водою, і організовують місця для ночівлі та харчування жителів. Завтра зранку до регіону прибудуть додаткові сили правоохоронців. Друзі, зберігайте спокій! МВС, Національна поліція України та ДСНС України роблять все можливе, щоб допомогти постраждалим від негоди громадянам. Правоохоронці працюватимуть і вночі, аби не залишити людей один на один із негодою. Опубліковано МВС України Понеділок, 22 червня 2020 р.

В селе Бисков Путильского района в результате внезапного поднятия уровня воды в местном ручейке произошло подтопление 3 жилых домов. Силами ГСЧС проведена откачка воды и работы по укреплению берегов.

Вблизи с. Розтоки Путильского района произошло підмиття подпорной стены бетонного берегоукрепления автодороги государственного значения Р-62 Черновцы – Верховина на отрезке протяженностью около 50 метров. Движение автомобильного транспорта временно приостановлено. Организован объезд.

Напомним, сегодня около 17.00 на Буковине прорвало дамбу на реке Черемош. Под угрозой затопления почти сотня человеческих домов в двух селах.