Взрыв в многоэтажке в Киеве: спасатели нашли четвертого погибшего

Неизвестной остается судьба еще одного человека

Неизвестной остается судьба еще одного человека

Спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома на ул. Соломии Крушельницкой 1/5 тело еще одного погибшего, предварительно – мужского пола

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет RegioNews.

Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела четвертого погибшего от взрыва дома на Позняках. Неизвестной остается судьба еще одного жильца этого дома", – сообщил Виталий Кличко.

Напомним, в воскресенье, 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на вул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей.

Жителей, потерявших жилье, временно расселили, обеспечили питанием и медицинской помощью.

Виталий Кличко отметил, что на этой неделе город окажет материальную помощь пострадавшим жителям и помощь родственникам погибших.

Также город предложил правительству вариант решения проблемы с жильем для пострадавших жителей. Половину средств на это – 30 миллионов гривен – готов предоставить из резервного фонда Киев. Еще половину по предложению мэра столицы, должен предоставить правительство.