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23 июня 2020, 08:19 6

Взрыв в многоэтажке в Киеве: ночью нашли пятую жертву трагедии

23 июня 2020, 08:19 6
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Спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

По состоянию на 03:30 23 июня подразделениями ГСЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976 г.н., которого опознав сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5-ти человек: 2-х женщин 1943 и 1974 г.р., а также 3-х мужчин 1991, 1967 и 1976 г.р.

Всего на месте происшествия работает 42 единицы техники и 211 человек, в том числе 1 кинологический расчет.

Напомним, в воскресенье, 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на вул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей.

Жителей, потерявших жилье, временно расселили, обеспечили питанием и медицинской помощью.

Виталий Кличко отметил, что на этой неделе город окажет материальную помощь пострадавшим жителям и помощь родственникам погибших.

Также город предложил правительству вариант решения проблемы с жильем для пострадавших жителей. Половину средств на это – 30 миллионов гривен – готов предоставить из резервного фонда Киев. Еще половину по предложению мэра столицы, должено предоставить правительство.

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