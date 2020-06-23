Непогода в Украине: затоплены почти 200 домов

Жертв и пострадавших от стихии нет

Жертв и пострадавших от стихии нет

Фото: ГСЧС

От сильных ливней пострадали восемь областей Украины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

22 – 23 июня на территории 8 областей, а именно: Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Одесской и Ровенской вследствие интенсивного дождя и порывов ветра произошло падение 26 деревьев, подтоплены 174 жилых дома, 3 хозяйственных постройки, 23 подвальных помещения, 141 домохозяйство, 31 приусадебный участок, 2 улицы, 1 автомобильную дорогу сообщением "Гринява-Голошина" (протяженностью 100 м и высотой 40 см), 5 га сельхозугодий, повреждены кровли 2 школ, 2 зданий и 2 жилых домов.

Произошло 4 оползня, в результате чего разрушено 1 хозяйственное здание и было заблокировано 26 транспортных средств (по состоянию на 22:00 22 июня проезд восстановлен). Разрушено два пешеходных мостика.

Произошел порыв дамбы № 5 на р Черемош, протяженностью 10 м, а также произошло підмиття подпорной стены бетонного берегоукрепления автодороги регионального значения Р-62 "Черновцы-Верховина", протяженностью 50 м, (сейчас проезд обеспечен).

Спасатели продолжают ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Напомним, вчера в Черновицкой области вода разрушила две дамбы на реке Черемош.