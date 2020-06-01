Стал известен состав Нацсовета по антикоррупционной политике

Владимир Зеленский возглавил Нацсовет

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Владимир Зеленский возглавил Нацсовет

Президент Украины утвердил персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. В этот состав входят глава Офиса президента Андрей Ермак, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов и другие.

Соответствующий указ опубликован на сайте ОП, передает RegioNews.

Также Зеленский внес изменения в Положение о Национальном совете по вопросам антикоррупционной политики, отметив следующее:

Нацсовет образуется в составе главы, заместителя главы и других членов, участвующих в его работе на общественных началах;

главой Нацсовета является Президент Украины, заместителем главы - руководитель Офиса Президента Украины.

Весь состав Нацсовета антикоррупционной политики выглядит так:

Владимир Зеленский - президент Украины, глава Национального совета,

Андрей Ермак - руководитель ОП, заместитель главы Национального совета,

Арсен Аваков - министр внутренних дел,

Иван Баканов - глава Службы безопасности Украины,

Андрей Боровик - исполнительный директор общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина" (по согласию),

Ирина Венедиктова - генеральный прокурор (по согласию),

Андрей Гундер - президент Американской торговой палаты в Украине (по согласию),

Алексей Данилов - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины,

Анна Деревянко - исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (по согласию),

Сергей Ионушас - заместитель главы Комитета Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (по согласию),

Андрей Костин - глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам правовой политики (по согласию),

Алексею Любченко - глава Государственной налоговой службы Украины,

Сергей Марченко - министр финансов Украины,

Роман Машовец - заместитель руководителя ОП,

Денис Монастырский - глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (по согласию),

Игорь Муратов - заместитель директора департамента обеспечения таможенного оформления Государственной таможенной службы Украины,

Александр Новиков - глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции,

Валерий Пацкан - глава Счетной палаты (по согласованию),

Анастасия Радина - глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики (по согласию),

Дмитрий Разумков - глава Верховной Рады Украины (по согласию),

Марчин Свенчицки - бизнес-омбудсмен (по согласию),

Артем Сытник - директор Национального антикоррупционного бюро Украины,

Андрей Смирнов - заместитель руководителя ОП,

Александр Соколов - заместитель директора Государственного бюро расследований,

Сергей Солодченко - первый заместитель главы Государственной фискальной службы,

Руслан Стефанчук - первый заместитель главы Верховной Рады Украины (по согласию),

Игорь Уманский - советник руководителя ОП (вне штата)

Николай Хавронюк - директор по научного развития Центра политико-правовых реформ (по согласию),

Назар Холодниський - заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (по согласию),

Игорь Черкасский - глава Государственной службы финансового мониторинга Украины,

Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий Украины,

Галина Янченко - заместитель главы Комитета Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики (по согласию).

Напомним, Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики занимается подготовкой и представлением президенту предложений относительно антикоррупционной стратегии, осуществляет анализ состояния противодействия коррупции, оценивает состояние рекомендаций международных организаций по предотвращению коррупции.

Ранее сообщалось, что свои декларации показали президент Украины Владимир Зеленский, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и спикер парламента Дмитрий Разумков.