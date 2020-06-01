Задержанный на взятке эксчиновник Полтавской ОГА вышел под залог

Бывшего директора департамента экологии Полтавской ОГА Максима Брикульського подозревают в получении 50 тысяч гривен взятки

Бывшего директора департамента экологии Полтавской ОГА Максима Брикульського подозревают в получении 50 тысяч гривен взятки

В понедельник, 1 июня, Максим Брикульський, которого подозревают в вымогательстве и получении взятки, внес залог – 52,5 тысячи гривен.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на zmist.pl.ua.

Напомним, Брикульського задержали после получения 50 тысяч грн, которые он требовал за предоставление положительного заключения оценки воздействия на окружающую среду по разработке песка на одном из месторождений Полтавщины.

30 мая судья Октябрьского райсуда Алла Троцкая избрала меру пресечения Брикульському – 2 месяца содержания под стражей с правом внесения залога в размере 52 тыс. 550 грн.

Сегодня, 1 июня, подозреваемый внес средства и вышел под залог.