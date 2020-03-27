Досудебное расследование дела о получении взятки председателем Черновицкого облсовета Иваном Мунтяном продлится до 4 августа 2020 года

Фото: Страница Ивана Мунтяна в Facebook

Досудебное расследование дела о получении взятки председателем Черновицкого облсовета Иваном Мунтяном продлится до 4 августа 2020 года

Об этом сообщили на странице ВАКС в Facebook, пишет RegioNews.

Высший антикоррупционный суд по просьбе прокуратуры продлил срок предварительного расследования по делу главы Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна и бизнесмена Юрия Кушнира.

"В пятницу, 27 марта 2020 года, следственная судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрела ходатайство о продлении срока предварительного расследования в уголовном производстве по подозрению ексголовы Черновицкого областного совета и бизнесмена. Судья приняла продлить срок досудебного расследования до 6 месяцев, то есть до 4 августа 2020 года ", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле прошлого года председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян попросил одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тысяч долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, правоохранительными органами задокументирован факт получения должностным части обусловленных средств, а именно 180 тысяч долларов США.

Прокуроры требовали арестовать Ивана Мунтяна на 60 суток с правом внесения залога в 15 млн грн.

Однако антикоррупционный суд назначил чиновнику 10 млн грн залога, возложив на него ряд обязательств.

Иван Мунтян внес за себя деньги, хотя перед тем подал в суд апелляцию на решение о залоге.

19 февраля суд оставил Ивана Мунтяна на должности главы Черновицкого облсовета, но 28 февраля изменил решение.