12:05  27 марта
Коронавирус в Украине: больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет – Минздрав
13:06  27 марта
ЕС требует расследовать пытки украинских заложников в ОРДЛО
14:24  27 марта
Производители хлеба заявили о подорожании хлеба и просят запретить его экспорт
UA | RU
UA | RU
27 марта 2020, 18:48 6

Дело главы Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна расследовать еще полгода

Читайте також
українською мовою
27 марта 2020, 18:48 6
Читайте також українською мовою
Досудебное расследование дела о получении взятки председателем Черновицкого облсовета Иваном Мунтяном продлится до 4 августа 2020 года
Фото: Страница Ивана Мунтяна в Facebook
Досудебное расследование дела о получении взятки председателем Черновицкого облсовета Иваном Мунтяном продлится до 4 августа 2020 года

Об этом сообщили на странице ВАКС в Facebook, пишет RegioNews.

Высший антикоррупционный суд по просьбе прокуратуры продлил срок предварительного расследования по делу главы Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна и бизнесмена Юрия Кушнира.

"В пятницу, 27 марта 2020 года, следственная судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрела ходатайство о продлении срока предварительного расследования в уголовном производстве по подозрению ексголовы Черновицкого областного совета и бизнесмена. Судья приняла продлить срок досудебного расследования до 6 месяцев, то есть до 4 августа 2020 года ", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле прошлого года председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян попросил одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тысяч долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, правоохранительными органами задокументирован факт получения должностным части обусловленных средств, а именно 180 тысяч долларов США.

Прокуроры требовали арестовать Ивана Мунтяна на 60 суток с правом внесения залога в 15 млн грн.

Однако антикоррупционный суд назначил чиновнику 10 млн грн залога, возложив на него ряд обязательств.

Иван Мунтян внес за себя деньги, хотя перед тем подал в суд апелляцию на решение о залоге.

19 февраля суд оставил Ивана Мунтяна на должности главы Черновицкого облсовета, но 28 февраля изменил решение.


облсовет Иван Мунтян
Прокуратура просит продлить досудебное расследование по делу главы Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна еще на полгода
27 марта 2020, 13:36
Председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян не знает, кто внес за него 10 миллионов залога
03 марта 2020, 10:39
Председателю Черновицкого облсовета Ивану Мунтяну оставили в качестве меры пресечения 10 миллионов залога
28 февраля 2020, 15:24
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
27 марта 2020, 18:33
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Новый председатель Тернопольской ОГА – инструмент против "Свободы"
20 марта 2020, 14:00
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
27 марта 2020, 18:23
Последние Популярные
Владислав Чечеткин
Юрий Бутусов
Алексей Кривошеев
Все блоги »
Первой жертвой коронавируса на Ровенщине стал руководитель медицины
27 марта 2020, 14:00
За маской коронавируса: выдворит ли Новинский из Херсона Дубинского
26 марта 2020, 16:15
Все публикации »
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »