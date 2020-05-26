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26 мая 2020, 11:06 7

Семь областей не готовы к смягчению карантина - Ляшко

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26 мая 2020, 11:06 7
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Области не соответствуют критериям инцидентности и количеству ПЦР-тестирования
pixabay.com
Области не соответствуют критериям инцидентности и количеству ПЦР-тестирования

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что к смягчению карантина не готовы 7 областей, а именно: Донецкая, Луганская, Львовская, Волынская, Закарпатская, Ривненская и Черновицкая.

Об этом он рассказал во время брифинга, передает RegioNews.

По его словам, на сегодня в Украине заполненность коек более 50% только в одной области - Черновицкой, где показатель составляет 54,5%.

По данным Минздрава, по показателям ПЦР-тестирования не проходит Донецкая область, у них 9 тестов на 100 тыс. населения, Луганская область - 9 тестов на 100 тыс. населения и Львовская область - 11,98 тестов на 100 тыс. населения.

По инцидентности не соответствуют показателям Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Напомним, невозможность перехода ко следующему этапу снятия карантинных ограничений объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью койко-мест в медучреждениях и низким охватом населения тестированием на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 21 584 случаев COVID-19, за прошедшие сутки заразились еще 339 человек, 21 больной умер, 341 пациент выздоровел.


коронавирус Украина показатель пандемия область
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