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26 мая 2020, 14:51 12

Полтавщина готовит запуск крупномасштабного ИФА-тестирования на коронавирус

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26 мая 2020, 14:51 12
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В области есть 15 аппаратов для проведения иммуноферментной диагностики
Фото: из открытых источников
В области есть 15 аппаратов для проведения иммуноферментной диагностики

Директор департамента здравоохранения Полтавской ОГА Виктор Лысак отметил, что область готовится к запуску иммуноферментной диагностики на антитела коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА, передает RegioNews.

Он пояснил, что метод иммуноферментной диагностики на антитела коронавируса дешевле и доступнее, чем ПЦР-диагностика. И его могут проводить в районных лабораториях.

Поэтому обращаюсь к председателям РГА и городов, чтобы нашли возможность закупить необходимые тесты, и начали тестировать тех жителей района, которым необходима госпитализация не в инфекционные отделения", - сообщил Лысак.

Директор департамента уточнил, что в настоящее время в области имеются 15 аппаратов для проведения иммуноферментной диагностики.

Лысак напомнил, что в связи с началом второго этапа адаптивного карантина, в области позволили плановую госпитализацию в больницах. Сейчас на запланированную операцию больной может попасть только после двух отрицательных ПЦР-тестов.

Напомним, в Полтавской области провели заседание Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и ввели второй этап ослабление карантина.


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