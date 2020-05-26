День Киева будут праздновать в онлайн-формате

В эфире телеканала "Киев" будет транслироваться праздничная программа

Фото: flickr

В эфире телеканала "Киев" будет транслироваться праздничная программа

Празднование Дня Киева 31 мая в связи с карантинными мероприятиями пройдет в формате онлайн .

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

В частности, в эфире телеканала "Киев" будут транслировать поздравления и сюжеты на тему жизни города.

Также в режиме онлайн состоится знаменитый "Пробег под каштанами". Власти города планируют провести в телеэфире праздничные телевикторины с киевлянами, а также запланировали радиоконцерты музыкальных групп.

Столичные коллективы создают праздничные ролики, которые распространят в соцсетях, на Youtube каналах, на своих сайтах. 30 и 31 мая в 20:00 состоится трансляция концерта Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого", - говорится в сообщении.

Артисты Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества около 20:00 с балкона здания проведут музыкальное приветствие для киевлян. Также в День города начнется сезон работы столичных фонтанов.

Напомним, 25 мая, в первый день работы метро Киева подземкой воспользовались более 310 тысяч киевлян.