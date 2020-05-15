В Черновцах хотят премировать медиков из Днепра, которые помогают бороться с COVID-19
В Черновцах рассматривают возможность дополнительного премирования пяти медиков из Днепра, которые помогают в Черновцах бороться с коронавирусом.
О поиске дополнительных источников финансирования медиков из Днепра, которые будут работать в Черновцах две недели, сообщил городской голова Черновцов Алексей Каспрук.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ИА АСС.
Наши финансисты изучают вопрос относительно возможного премирования этих медиков. Возможно, будем привлекать спонсоров или меценатов. Но от Черновцов они обязательно получат финансовую поддержку. Ведь помогают лечить наших жителей", - сказал Каспрук.
Медиков-добровольцев уже разместили в Черновцах, они приступили к работе в больницах. Условия проживания и питание нормальные, сообщили медики мэру Днепра Борису Филатову.
Напомним, ранее мэр Днепра Дмитрий Филатов заявил, что готов организовать отправку врачей-добровольцев в Черновицкой области для помощи в борьбе с коронавирусом.
Двое врачей, две медсестры и фельдшер, которые откликнулись на призыв мэра Днепра, 13 мая добровольно отправились на помощь черновицким медикам.
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