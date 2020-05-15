У Чернівцях хочуть преміювати медиків з Дніпра, які допомагають боротися з COVID-19

Медики з Дніпра вже приступили до роботи у двох міських лікарнях Чернівців

Фото: сторінка Бориса Філатова у facebook

Медики з Дніпра вже приступили до роботи у двох міських лікарнях Чернівців

У Чернівцях розглядають можливість додаткового преміювання п'яти медиків із Дніпра, які допомагають у Чернівцях боротися із коронавірусом.

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