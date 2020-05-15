У Чернівцях хочуть преміювати медиків з Дніпра, які допомагають боротися з COVID-19
У Чернівцях розглядають можливість додаткового преміювання п'яти медиків із Дніпра, які допомагають у Чернівцях боротися із коронавірусом.
Про пошук додаткових джерел фінансування медиків з Дніпра, які працюватимуть у Чернівцях два тижні, повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук.
Про це пише RegioNews з посиланням на ІА АСС.
Наші фінансисти вивчають питання щодо можливого преміювання цих медиків. Можливо, будемо залучати спонсорів чи меценатів. Але від Чернівців вони обов'язково отримають фінансову підтримку. Адже допомагають лікувати наших мешканців", - сказав Каспрук.
Медиків-добровольців уже розмістили у Чернівцях, вони приступили до роботи в лікарнях. Умови проживання і харчування нормальні, повідомили медики меру Дніпра Борису Філатову.
Нагадаємо, раніше мер Дніпра Дмитро Філатов заявив, що готовий організувати відправку лікарів-добровольців до Чернівецької області для допомоги в боротьбі з коронавірусом.
Двоє лікарів, дві медсестри і фельдшер, які відгукнулися на заклик мера Дніпра, 13 травня добровільно вирушили на допомогу чернівецьким медикам.
- 19:17 15 травня У Харкові за підозрою у хабарництві затримали ректора
- 18:59 15 травня Закарпаття: на митниці зміниться керівник
- 18:35 15 травня Луганська ОДА витратила п'ять мільйонів на піар під час карантину
- 18:30 15 травня Коронавірус: найважливіше за добу
- 18:24 15 травня Трагічна пожежа в одеському коледжі: оголошено підозру ще двом працівникам закладу
- 17:56 15 травня Держстат: ВВП України з початку року знизився на 0,8%
- 16:07 15 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:30 15 травня На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
- 15:58 11 травня Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
- 13:47 13 травня Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
- 18:30 12 травня Коронавірус: найважливіше за добу
- 11:22 13 травня В Україні почалися масштабні мітинги автоперевізників - протестують у столиці та обласних центрах