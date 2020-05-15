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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
15 травня 2020, 16:51 1

У Чернівцях хочуть преміювати медиків з Дніпра, які допомагають боротися з COVID-19

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15 травня 2020, 16:51 1
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Медики з Дніпра вже приступили до роботи у двох міських лікарнях Чернівців
Фото: сторінка Бориса Філатова у facebook
Медики з Дніпра вже приступили до роботи у двох міських лікарнях Чернівців

У Чернівцях розглядають можливість додаткового преміювання п'яти медиків із Дніпра, які допомагають у Чернівцях боротися із коронавірусом.

Про пошук додаткових джерел фінансування медиків з Дніпра, які працюватимуть у Чернівцях два тижні, повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук.

Про це пише RegioNews з посиланням на ІА АСС.

Наші фінансисти вивчають питання щодо можливого преміювання цих медиків. Можливо, будемо залучати спонсорів чи меценатів. Але від Чернівців вони обов'язково отримають фінансову підтримку. Адже допомагають лікувати наших мешканців", - сказав Каспрук.

Медиків-добровольців уже розмістили у Чернівцях, вони приступили до роботи в лікарнях. Умови проживання і харчування нормальні, повідомили медики меру Дніпра Борису Філатову.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра Дмитро Філатов заявив, що готовий організувати відправку лікарів-добровольців до Чернівецької області для допомоги в боротьбі з коронавірусом.

Двоє лікарів, дві медсестри і фельдшер, які відгукнулися на заклик мера Дніпра, 13 травня добровільно вирушили на допомогу чернівецьким медикам.


коронавірус Чернівці Буковина медики лікарні Дніпро Борис Філатов
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