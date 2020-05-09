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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
09 мая 2020, 11:18 1

Мэр Днепра Филатов хочет отправить на Буковину врачей для борьбы с COVID-19

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09 мая 2020, 11:18 1
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Городской голова Днепра обратился к главному санврачу Украины с просьбой создать юридическую процедуру для переброски медработников между городами
Фото: liga.net
Городской голова Днепра обратился к главному санврачу Украины с просьбой создать юридическую процедуру для переброски медработников между городами

Городской голова Днепра Борис Филатов намерен организовать отправку врачей-добровольцев в Черновицкую область для помощи в борьбе с коронавирусом.

Об этом Филатов сказал в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера на канале "Украина”, пишет RegioNews.

Я буду объявлять сбор добровольцев, которые смогут поехать в Черновцы. У нас ситуация сложная, но контролируемая, а вот, например, в Черновцах совсем все нехорошо. Поэтому, если мы говорим о том, что мы единая страна, что должны помогать друг другу, что страна сильна территориальными громадами, то должны протягивать руку друг другу”, - сказал Филатов.

Мэр Днепра обратился к главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко с просьбой создать юридически правильную процедуру перевода врачей в другой город, для того, чтобы справиться с различной эпидемической нагрузкой в регионах.

Напомним, В Украине подтвердили уже 14710 случаев COVID-19 .

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Днепр Черновцы Буковина Борис Филатов врачи медики коронавирус
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