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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
15 мая 2020, 15:53 6

Вспышка COVID-19: в интернате Киева заболели 81 человек

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15 мая 2020, 15:53 6
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Вирус занесла сотрудница заведения
Фото: flickr
Вирус занесла сотрудница заведения

В Дарницком доме-интернате для девушек сегодня, 15 мая подтвердили заболевание коронавирусом в 81 человека.

Об этом во время экстренного брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, сначала обнаружили больную женщину-работницу, после чего сделали тесты всем воспитанникам и персоналу заведения, в общем проверили 182 человека.

В том числе 53 воспитанницы в возрасте от 7 до 35 лет, и по персоналу интерната - 26 женщин и 2 мужчин. Трое пациентов госпитализированы в больницу из числа персонала, остальные находятся на самоизоляции дома", - сказал Кличко.

Он добавил, что инфицированные воспитанницы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате.

Как выяснили, вирус занесла женщина, младшая сестра одной из групп интерната. Отмечу, что такие заведения работают в закрытом режиме, кроме персонала их никто не посещает. Заведение закрыто на карантин, там проводят мероприятия дезинфекции и медицинское обследование", - отметил он.

Кличко добавил, что будет проверено и протестировано другие подобные заведения Киева, в частности воспитанников и персонал Святошинского дома-интерната для мальчиков, 2 городских учреждения для престарелых и 4 специализированных учреждения для женщин и мужчин.

Напомним, 15 мая в Украине зафиксировано 17330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, за сутки зафиксировано 483 новых случая.


коронавирус Киев карантин брифинг Виталий Кличко
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