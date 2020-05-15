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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
15 мая 2020, 11:55 10

Двое буковинских хакеров украли почти миллион гривен

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15 мая 2020, 11:55 10
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За год от преступной деятельности пострадало более полутора миллиона человек в разных странах мира
За год от преступной деятельности пострадало более полутора миллиона человек в разных странах мира

Киберполицейские Черновицкой области разоблачили двух братьев, которые с помощью вредоносного программного обеспечения вмешивались в работу автоматизированных систем.

Конфиденциальную информацию с аккаунтов двое братьев-буковинцев сбывали на закрытых форумах. За год от преступной деятельности фигуранты "заработали" около миллиона гривен.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт киберполиции Украины.

Установлено, что программа подбирала логины и пароли к аккаунтам популярных во всем мире Интернет-ресурсов. Далее полученные файлы с конфиденциальной информацией злоумышленники сбывали на закрытых хакерских форумах, а также в мессенджерах. Кроме этого, с аккаунтов, которые имели активный денежный баланс, частично выводили средства на подконтрольные банковские счета.

Во время обысков и осмотра изъятой компьютерной техники выявлено 55 тысяч файлов, на которых зафиксировано более 1,5 миллиона учетных записей граждан разных стран мира.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства по ч.2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Буковина Черновцы киберзащита криминал деньги кража интернет
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