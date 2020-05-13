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13 мая 2020, 18:30 3

Коронавирус: самое важное за сутки

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13 мая 2020, 18:30 3
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ТОП-5 новостей о COVID-19 в Украине
Фото: pixabay.com
ТОП-5 новостей о COVID-19 в Украине

RegioNews собрал наиболее значимые новости о ходе эпидемии COVID-19 в Украине и в регионах.

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин будет длиться до тех пор, пока ученые не найдут лекарство от COVID-19. Глава правительства говорит, что сейчас в Украине - стабильный уровень заболеваемости, а улучшения динамики пока не заметно.
  • Центр общественного здоровья забраковал тесты на коронавирус украинского производства. Тест-системы по методу ПЦР были приобретены Офисом президента. Выяснилось, что чувствительность систем не соответствует нормам. Министерство здравоохранения проведет проверку тестов.
  • Минздрав анонсировал новую методику тестирования на COVID-19. В правительстве утверждают алгоритм тестов ИФА (иммуноферметного анализа). Таким образом будут определять уровень антител к коронавирусу в организме пациента. Список тех, кого тестируют, обещают расширить.
  • Украина побила рекорд по количеству выздоровевших от коронавируса. За сутки стало известно о 343 случаях выздоровления. За предыдущие сутки этот показатель составлял 85 человек. При этом количество новых подтвержденных фактов заражения все еще преобладает над выздоровевшими.
  • Командующий Нацгвардией, у которого ранее диагностировали коронавирус, вернулся к работе. Николай Балан сдал контрольные тесты, которые показали негативный результат. При этом общее количество инфицированных в Нацгвардии составляет 28 человек.

Напомним, по состоянию на 13 мая в Украине подтвердили 16 425 диагнозов коронавируса, 439 пациентов умерли, 3716 человек победили болезнь.


коронавирус Минздрав карантин
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