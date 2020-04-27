В Украине каждый пятый инфицированный COVID-19 - медик, - ЦОЗ
По состоянию на 27 апреля в Украине COVID-19 подтверждено в 1749-ти медработников, что составляет 19,4% от всех подтвержденных случаев. То есть, фактически каждый 5-й инфицированный в Украине – работник медучреждения.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Центра общественного здоровья в Facebook.
Среди причин, порождающих распространение заболевания среди медработников, отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения, нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов. Неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранение и утилизация. А также недостаточное обеспечение персонала необходимыми СИЗ.
Обеспечение больницы средствами индивидуальной защиты осуществляется органами местного самоуправления за счет централизованных закупок или благотворительной помощи с учетом потребности, которую формирует руководство лечебного учреждения.
Однако, если учреждения не имеют четкого плана консультирование населения, "маршрутов” пациента, оказание экстренной медицинской помощи, транспортировки, госпитализации и ухода за пациентами с подозрением или подтвержденным COVID-19, необходимость в СИЗ значительно возрастает, а эффективность их использования снижается.
Вчера министр охраны здоровья Максим Степанов сообщил о 1676 больных работниках медучреждений. Наибольшее количество заболевших медработников в Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях.
В Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новые случаи.
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