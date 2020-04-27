Украинские фермеры из-за карантина перекапывают лук и обрывают тюльпаны на полях
Об убытках сельских предпринимателей пишет RegioNews.
Фермер из Литинского района Винницкой области Николай Кипоренко был вынужден перекопать почти весь выращенный в теплице зеленый лук. Таким образом он протестует против запрета торговать овощами на рынках. Часть урожая аграрий оставил для меценатов. Мужчина пояснил, что согласен отдать овощи в доме престарелых, если благотворители выкопают и довезут или дадут деньги на топливо, чтобы довезти.
На собственном YouTube-канале в начале апреля фермер показал, как в теплице перекапывает урожай зеленого лука. Мужчина рассказывает, за сколько покупал семена, а также о том, что свежая капуста укрепляет иммунитет. Однако аграрий решил избавиться от большей части урожая, потому что из-за закрытия рынков негде его реализовать. Также фермер пообещал показать, как лопатой уничтожает урожай редиса.
На Буковине в этом году высадили сразу три тюльпановых поля - в Мамаевцах, в Реваковцах и вблизи Магалы. Из-за карантина поля закрыли для посетителей. Результат: два миллиона тюльпанов и полмиллиона гривен потерь,подсчитали предприниматели, пишет ИА АСС.
Владельцы полей вместе с помощниками срывают бутоны и бросают лепестки под ноги. Таким образом готовят луковицу для следующего урожая, хотя внешне это выглядит как надругательство над цветами. Все цветы придется сорвать и выбросить.
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