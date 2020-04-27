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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
27 апреля 2020, 18:02 24

В Харькове вспышка COVID-19 в военном госпитале

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27 апреля 2020, 18:02 24
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27 апреля в Харькове и области зафиксировали вспышку коронавирус среди военных и медперсонала военного госпиталя
Фото: Pixabay
27 апреля в Харькове и области зафиксировали вспышку коронавирус среди военных и медперсонала военного госпиталя

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Оперативном командовании "Восток" ВСУ.

За прошедшие сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 6-х военных из Харькова и области. Двое больных лечатся в харьковском госпитале, еще четыре военнослужащих в Харьковской области лечатся дома под наблюдением медиков. Их состояние удовлетворительное.

Во вторник глава Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил о том, что в военном госпитале коронавирусом заразились 8 врачей, медицинский работник, который прикомандирован к медицинскому учреждению, и 5 военнослужащих. Медицинские работники отрицают факт своего инфицирования. Говорят, что придерживались всех правил безопасности и не могли заразиться.

Напомним, что 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новые случаи.

Как писали RegioNews ранее, украинские военные, которые имеют подозрение на коронавирус. проходят 14-дневную обсервацию в Центре медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения Министерства обороны "Трускавецкий”


ВСУ коронавирус военные медики Харьков Харьковская область
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