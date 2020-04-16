В реанимациях больниц Черновицкой области из-за коронавируса находится 40 больных
Об этом сообщает Черновицкая ОГА, пишет RegioNews.
В реанимационном отделении областной больницы есть девять больных. Из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены двое. Другие больные – на кислородной поддержке. В целом же COVID-19 диагностировали у трех пациентов реанимации, трое находятся на разной стадии отмены диагноза, но все еще лечат пневмонии, и еще трое переведены в отделение недавно.
Так в областную больницу перевезли больного пневмонией с Путильского района. Также из-за двухсторонней пневмонии и низкого насыщения организма кислородом в реанимацию попал больной, который имеет хроническую почечную недостаточность и находится на диализе. По этой же причине в отделение перевели пациентку из Герцаевского района, состояние которой осложняет сахарный диабет и избыточный вес. В то же время состояние двух пациентов улучшилось, и их перевели в другое отделение.
В Сторожинецкой ЦРБ пятеро человек находятся в реанимации, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, двое – на кислородной поддержке. Еще 14 больных – в инфекционном отделении на периодической кислородной терапии.
В реанимации Глыбокской ЦРБ находятся четверо пациентов на кислородной поддержке. Среди больных – женщина, у которой инфаркт и гепатит. У нее также диагностировали коронавирус. COVID-19 подтверждено еще у двух пациентов отделения, один – с подозрением.
В Хотинской ЦРБ находится одна пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Она на кислородной поддержке.
В реанимации Кицманской ЦРБ есть один пациент с пневмонией и подозрением на COVID-19.
Пациентке в тяжелом состоянии оказывают помощь в реанимации Новоселицкой ЦРБ. 57-летняя женщина находится на аппарате ИВЛ, у нее диагностирован коронавирус.
Из реанимации Черновицкой городской больницы №1 одного пациента, состояние которого улучшилось, перевели в обычное отделение. В то же время здесь есть трое больных на аппаратах ИВЛ. Это 64-летняя женщина с сахарным диабетом и подтвержденным COVID-19 и 69-летний мужчина с подозрением на коронавирус, который имеет избыточный вес, а также 80-летний пациент с подозрением на коронавирус. Еще двое пациентов – на кислородной поддержке, у них подозрение на COVID-19.
Напомним, в Черновицкой области зафиксировано 662 случая инфицирования коронавирусом (14 случаев - летальные, 21 пациент - выздоровел).
В медицинских заведениях Буковины состоянию на 16 апреля находятся 344 человека. Из них у 124 пациентов подтвержден коронавирус, остальные – с подозрением. За последние сутки в больницы госпитализированы 33 человека.
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