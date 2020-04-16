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16 апреля 2020, 10:18 6

На Буковине коронавирусом заболели двое новорожденных младенцев

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16 апреля 2020, 10:18 6
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По состоянию на утро 16 апреля в Черновицкой области зафиксированы 662 случая инфицирования коронавирусом, в том числе за последние сутки - 73. Вылечился 21 человек, умерли - 14. Среди больных - двое новорожденных детей
По состоянию на утро 16 апреля в Черновицкой области зафиксированы 662 случая инфицирования коронавирусом, в том числе за последние сутки - 73. Вылечился 21 человек, умерли - 14. Среди больных - двое новорожденных детей

Об этом в прямом эфире сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, пишет RegioNews.

Среди заболевших - двое младенцев, родившихся от матерей, у которых подтвердили коронавирус.

Как сообщили в пресс служба Черновицкой ОГА, у младенцев, родившихся от инфицированных женщин, также подтвердили COVID-19. Один младенец находится дома на самоизоляции. Второго ребенка вчера госпитализировали в реанимацию из-за врожденной патологии.

Отмечается, что на Буковине коронавирусом заразились 68 детей, 6 - вылечились. Самые маленькие - это новорожденные; самому старшему пациенту 17 лет.

ВажливоСергій Осачук з останньою інформацією про кількість хворих на коронавірус буковинців [15.04.2020]

На Буковині сьогодні, 15 квітня, офіційно підтверджено ще 73 випадки зараження коронавірусом. Серед тих, хто захворів, – четверо священнослужителів. Один із них не погоджується із діагнозом, стверджує, що результати тестування є хибними та має намір і далі проводити богослужіння. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 662 особи Центр громадського здоров’я України опублікував дані, де було вказано, що обласний лабораторний центр – серед лідерів за кількістю проведених тестувань. Він також перший у державі за ефективністю, результативністю та точністю досліджень. Працівники Державної податкової служби у Чернівецькій області зголосилася перерахувати частину своєї платні для потреб обласного лабораторного центру. Крім того, районні управління податкової планують надати допомогу сімейним лікарям Буковини. Банк ПУМБ придбав новий апарат штучної вентиляції легень за 800 тисяч гривень для Глибоцької центральної районної лікарні.

Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Середа, 15 квітня 2020 р.

В Черновицкой области коронавирус подтвердили также у сотрудника ГФС. Об этом в Facebook написал начальник Главного управления ГФС в Черновицкой области Михаил Сеничак.

"К сожалению, несмотря на то, что с первых дней распространения COVID-19 в Черновицкой области мы приняли соответствующие меры и перешли на особый режим работы, после двух отрицательных результатов, третий тест подтвердил заболевания у сотрудника ГУ ДФС в Черновицкой области. Работаем дистанционно. Телефон всегда включен ", - написал Михаил Сеничак.

За прошедшие сутки на Буковине также умерла 69 летняя больная COVID-19. Женщина попала в больницу из-за инсульта в конце марта. Уже в больнице у нее диагностировали коронавирус.

Всего в Украине уже зафиксировали 4161 больного коронавирусом.

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