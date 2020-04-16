У реанімаціях лікарень Чернівецької області через коронавірус перебуває 40 хворих

У реанімаціях лікарень станом на 16 квітня перебувають 40 пацієнтів у важкому стані, з них на апаратах штучної вентиляції легень – 9. Наразі у Чернівецькій області в інфекційних відділеннях залишається 158 вільних ліжок; в реанімаціях - 43; вільних апаратів ШВЛ - 64. Найбільше хворих у Чернівецькій обласній клінічній лікарні, Чернівецькій міській лікарні №1, Глибоцькій та Сторожинецькій ЦРЛ

У реанімаціях лікарень станом на 16 квітня перебувають 40 пацієнтів у важкому стані, з них на апаратах штучної вентиляції легень – 9. Наразі у Чернівецькій області в інфекційних відділеннях залишається 158 вільних ліжок; в реанімаціях - 43; вільних апаратів ШВЛ - 64. Найбільше хворих у Чернівецькій обласній клінічній лікарні, Чернівецькій міській лікарні №1, Глибоцькій та Сторожинецькій ЦРЛ

Про це інформує Чернівецька ОДА, пише RegioNews.

У реанімаційному відділенні обласної лікарні є дев’ятеро хворих. Із них до апаратів штучної вентиляції легень підключені двоє. Інші недужі – на кисневій підтримці. Загалом же COVID-19 діагностували у трьох пацієнтів реанімації, троє перебувають на різній стадії скасування діагнозу, але все ще лікують пневмонії, та ще троє переведені у відділення нещодавно.

Так до обласної лікарні перевезли хворого на пневмонію із Путильського району. Також через двобічну пневмонію та низьке насичення організму киснем до реанімації потрапив недужий, який має хронічну ниркову недостатність і перебуває на діалізі. З цієї ж причини у відділення перевели пацієнтку із Герцаївського району, стан якої ускладнює цукровий діабет і надмірна вага. Водночас стан двох пацієнтів покращився і їх перевели у інше відділення.

У Сторожинецькій ЦРЛ п’ятеро людей перебувають у реанімації, троє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень, двоє – на кисневій підтримці. Ще 14 хворих – у інфекційному відділенні на періодичній кисневій терапії.

У реанімації Глибоцької ЦРЛ перебуває четверо пацієнтів на кисневій підтримці. Серед хворих – жінка, у якої інфаркт та гепатит. У неї також діагностували коронавірус. COVID-19 підтверджено ще в двох пацієнтів відділення, один – із підозрою.

У Хотинській ЦРЛ перебуває одна пацієнтка із підтвердженою коронавірусною інфекцією. Вона на кисневій підтримці.

У реанімації Кіцманської ЦРЛ є один пацієнт із пневмонією та підозрою на COVID-19.

Пацієнтці у важкому стані надають допомогу у реанімації Новоселицької ЦРЛ. 57-річна жінка перебуває на апараті ШВЛ, у неї діагностовано коронавірус.

Із реанімації Чернівецької міської лікарні №1 одного пацієнта, стан якого покращився, перевели до звичайного відділення. Водночас тут є троє хворих на апаратах ШВЛ. Це 64-річна жінка із цукровим діабетом та підтвердженим COVID-19 та 69-річний чоловік із підозрою на коронавірус, який має надмірну вагу, а також 80-річний пацієнт із підозрою на коронавірус. Ще двоє пацієнтів – на кисневій підтримці, у них підозра на COVID-19.

Нагадаємо, у Чернівецькій області зафіксовано 662 випадки інфікування коронавірусом (14 випадків - летальні, 21 пацієнт - одужав).

У медичних закладах Буковини станом на 16 квітня перебувають 344 людини. Із них у 124 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою. За останню добу до лікарень госпіталізували 33 людини.

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