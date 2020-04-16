Пляской по COVID-19: луцкие медики придумали "антикоронавирусный" танец

Сотрудники Луцкого центра первичной медицинской помощи записали на видео "антикоронавирусный" танец

Сотрудники Луцкого центра первичной медицинской помощи записали на видео "антикоронавирусный" танец

Ролик опубликован в соцсетях, информирует RegioNews.

"Учитывая карантинные мероприятия количество медиков в кадре ограничено. По завершению карантина, связанного с COVID -19, ожидается полнометражный клип с участием 19-DIVOC" - сообщили работники центра.

В танце участвовали врачи, медсестры и администрация медучреждения.

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