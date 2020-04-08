Коронавирус на Полтавщине: что известно о новых больных
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой Telegram-канал председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова.
8 апреля в области известно уже о 17 COVID-положительных пациентах. В течение суток стало известно о новом инфицировании: заболела 42-летняя жительница Миргорода. Ее мужа с подтвержденным диагнозом "коронавирус" в инфекционное отделение медучреждения госпитализировали ранее.
Таким образом, в городе Кременчуг сейчас известно о 9 пациентах, больных атипичной пневмонией (среди них и четыре новые случая. На больничные койки попали 67-летняя женщина с Раковки , мужчина 60 лет и 28-летняя женщина из Кременчуга, женщина 76 лет с Молодежного), 4 больных в Верхних Плавнях, 2 инфицированных в Миргороде и по одному COVID-положительном в Полтаве и Машевке.
Как информировали RegioNews ранее, в Полтаве появилась первая больная COVID-19. Это 62-летняя женщина.
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