В Черновцах ввели обязательный масочный режим и температурный скрининг

С сегодняшнего дня, 23 марта в Черновцах введен обязательный масочный режим в заведениях торговли, на рынках, аптеках, банковских учреждениях, других объектах хозяйственной деятельности, работа которых не прекращено

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С сегодняшнего дня, 23 марта в Черновцах введен обязательный масочный режим в заведениях торговли, на рынках, аптеках, банковских учреждениях, других объектах хозяйственной деятельности, работа которых не прекращено

Об этом сообщил мэр города Алексей Каспрук, пишет RegioNews. Руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и подчинения обязаны ввести обязательный масочный режим и запретить допуск на территорию предприятий, учреждений и организаций работников, посетителей без защитных масок. Также с сегодняшнего дня введен температурный скрининг работников. В случае выявления повышенной температуры тела людей не допускать к работе. Результаты ежедневного температурного скрининга работников необходимо будет заносить в журнал. Городские власти рекомендуют также работникам пенсионного возраста, родителям, имеющим детей до 14 лет, работникам с хроническими болезнями, беременным, работникам, проживающим за пределами города Черновцы, предоставить отпуска или перевести их на удаленный режим работы, изменить режим рабочего дня. Ранее в Черновцах на карантин закрыли парки, а городские и областные власти обратились к президенту с просьбой ввести в области чрезвычайное положение. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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