В Черновцах ввели обязательный масочный режим и температурный скрининг
Об этом сообщил мэр города Алексей Каспрук, пишет RegioNews.
Руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и подчинения обязаны ввести обязательный масочный режим и запретить допуск на территорию предприятий, учреждений и организаций работников, посетителей без защитных масок.
Также с сегодняшнего дня введен температурный скрининг работников. В случае выявления повышенной температуры тела людей не допускать к работе.
Результаты ежедневного температурного скрининга работников необходимо будет заносить в журнал.
Городские власти рекомендуют также работникам пенсионного возраста, родителям, имеющим детей до 14 лет, работникам с хроническими болезнями, беременным, работникам, проживающим за пределами города Черновцы, предоставить отпуска или перевести их на удаленный режим работы, изменить режим рабочего дня.
Ранее в Черновцах на карантин закрыли парки, а городские и областные власти обратились к президенту с просьбой ввести в области чрезвычайное положение.
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