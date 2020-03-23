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23 марта 2020, 11:32 11

В Черновцах начали проверять документы у граждан

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23 марта 2020, 11:32 11
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У граждан, въезжающих в Черновцы начали проверять документы. Мэр Черновцов рекомендует всем иметь при себе документ, удостоверяющий фактическое место жительства
У граждан, въезжающих в Черновцы начали проверять документы. Мэр Черновцов рекомендует всем иметь при себе документ, удостоверяющий фактическое место жительства

Об этом городской голова Алексей Каспрук заявил во время прямого эфира на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

"Еще нет решения Президента и Верховной Рады о введении чрезвычайного положения. Но мы видим мировую практику, понимаем, с чем можем столкнуться. Поэтому я призываю черновчан, кто не имеет правильно оформленного документа, подтверждающего ваше фактическое место жительства. То есть, паспорт со штампом о регистрации. Или другие документы, в ближайшие дни", - сказал мэр.

Напомним, в Черновцах ввели обязательный масочный режим и температурный скрининг.

Также в Черновцах остановили строительные работы и проезд транзитного транспорта.

Ранее в Черновцах на карантин закрыли парки, а городские и областные власти обратились к президенту с просьбой ввести в области чрезвычайное положение.

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