В Черновцах начали проверять документы у граждан
Об этом городской голова Алексей Каспрук заявил во время прямого эфира на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.
"Еще нет решения Президента и Верховной Рады о введении чрезвычайного положения. Но мы видим мировую практику, понимаем, с чем можем столкнуться. Поэтому я призываю черновчан, кто не имеет правильно оформленного документа, подтверждающего ваше фактическое место жительства. То есть, паспорт со штампом о регистрации. Или другие документы, в ближайшие дни", - сказал мэр.
Напомним, в Черновцах ввели обязательный масочный режим и температурный скрининг.
Также в Черновцах остановили строительные работы и проезд транзитного транспорта.
Ранее в Черновцах на карантин закрыли парки, а городские и областные власти обратились к президенту с просьбой ввести в области чрезвычайное положение.
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