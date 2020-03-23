В Черновцах начали проверять документы у граждан

У граждан, въезжающих в Черновцы начали проверять документы. Мэр Черновцов рекомендует всем иметь при себе документ, удостоверяющий фактическое место жительства

У граждан, въезжающих в Черновцы начали проверять документы. Мэр Черновцов рекомендует всем иметь при себе документ, удостоверяющий фактическое место жительства

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