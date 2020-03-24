В Украине зафиксировано 84 случая COVID-19

По состоянию на 10:00 вторника, 24 марта, в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 - за сутки зафиксировано 11 новых случаев

Фото: из открытых источников

По состоянию на 10:00 вторника, 24 марта, в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 - за сутки зафиксировано 11 новых случаев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.

В частности, коронавирусная болезнь выявлена в:

Днепропетровская область — 2 случая;

Донецкая область — 1 случай;

Житомирская область — 2 (1 летальный) случаи;

Ивано-Франковская область — 5 случаев (1 летальный);

м. Киев — 29 случаев;

Киевская область — 15 случаев, из них 10 в течение последней суток;

Львовская область — 2 случая;

Тернопольская область — 2 случая, из которых 1 в течение последних суток;

Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный);

Черкасская область — 1 случай.

Как отмечается, исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 года в Центр поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.

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Напомним, 23 марта в Минздрав Украины поступила информация о 10 новых случаях заражения коронавирусом.

По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.

23 марта количество киевлян, больных COVID-19, выросло в столице до 28 человек.