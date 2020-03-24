В Украине зафиксировано 84 случая COVID-19
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.
В частности, коронавирусная болезнь выявлена в:
Днепропетровская область — 2 случая;
Донецкая область — 1 случай;
Житомирская область — 2 (1 летальный) случаи;
Ивано-Франковская область — 5 случаев (1 летальный);
м. Киев — 29 случаев;
Киевская область — 15 случаев, из них 10 в течение последней суток;
Львовская область — 2 случая;
Тернопольская область — 2 случая, из которых 1 в течение последних суток;
Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный);
Черкасская область — 1 случай.
Как отмечается, исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 года в Центр поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.
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Напомним, 23 марта в Минздрав Украины поступила информация о 10 новых случаях заражения коронавирусом.
По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.
23 марта количество киевлян, больных COVID-19, выросло в столице до 28 человек.
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