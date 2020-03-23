Село на Буковине, где обнаружили сразу 11 больных коронавирусом, изолировали
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ИА АСС.
В селе ввели особый режим въезда и выезда. Сюда можно завозить только продукты питания и медикаменты.
Жителям разрешено выезжать за пределы населенного пункта только по неотложным делам, если нужна медицинская помощь или на работу в учреждения, которые обеспечивают жизнедеятельность других городов и сел.
Олег Банар, главный семейный врач Колинковцев, рассказал, как сейчас живет село. По словам медика, ситуация контролируется.
"Есть определенные инструкции, как мы должны действовать. Чаще общаемся с пациентами по телефону. Если же состояние пациента тяжелое - только в таком случае людей госпитализируют. Но в целом, все в большинстве по телефону решаем", - сказал врач.
Олег Банар сообщает, что жители Колинковцев меньше ходят по улицам и ограничивают общение друг с другом:
"Панических настроений у населения я не вижу. Время будет идти и будет увеличиваться количество людей, подпадающих под обследование на коронавирус. Это будет не только в нашей области, но и в других городах Украины. Но все же, я думаю, что большинство людей перенесут болезнь легко".
В Колинковцах уже 11 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Первой болезнь зафиксировали у буковинки, которая вернулась в деревню с заработков из Италии.
"По нашему списку, в село вернулось 17-18 работников. Это те, о ком мы знаем. Большинство из Италии, хотя есть и из Польши, Германии, Чехии", - говорит врач.
Местные жители с пониманием относятся ко всем ограничениям, в том числе - и к особому режиму въезда и выезда из села.
"Такие мероприятия нужно проводить, потому что изоляция - это эффективный метод остановить распространение вирусной инфекции. Так, наверное, это менее удобно, но иначе нельзя. Мы не можем позволять людям общаться в такой форме, как было раньше. Это опасно", - говорит Олег Банар.
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