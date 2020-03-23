16:59  23 марта
Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию еще в трех областях
19:19  23 марта
При въезде в Украину введут обязательное тестирование на COVID-19
18:01  23 марта
В Киеве количество зараженных коронавирусом возросло до 28
UA | RU
UA | RU
23 марта 2020, 16:56 15

Село на Буковине, где обнаружили сразу 11 больных коронавирусом, изолировали

Читайте також
українською мовою
23 марта 2020, 16:56 15
Читайте також українською мовою
В селе на Колинковцы на Хотинщине уже 11 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом
Фото: ТСН
В селе на Колинковцы на Хотинщине уже 11 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

В селе ввели особый режим въезда и выезда. Сюда можно завозить только продукты питания и медикаменты.

Жителям разрешено выезжать за пределы населенного пункта только по неотложным делам, если нужна медицинская помощь или на работу в учреждения, которые обеспечивают жизнедеятельность других городов и сел.

Олег Банар, главный семейный врач Колинковцев, рассказал, как сейчас живет село. По словам медика, ситуация контролируется.

"Есть определенные инструкции, как мы должны действовать. Чаще общаемся с пациентами по телефону. Если же состояние пациента тяжелое - только в таком случае людей госпитализируют. Но в целом, все в большинстве по телефону решаем", - сказал врач.

Олег Банар сообщает, что жители Колинковцев меньше ходят по улицам и ограничивают общение друг с другом:

"Панических настроений у населения я не вижу. Время будет идти и будет увеличиваться количество людей, подпадающих под обследование на коронавирус. Это будет не только в нашей области, но и в других городах Украины. Но все же, я думаю, что большинство людей перенесут болезнь легко".

В Колинковцах уже 11 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Первой болезнь зафиксировали у буковинки, которая вернулась в деревню с заработков из Италии.

"По нашему списку, в село вернулось 17-18 работников. Это те, о ком мы знаем. Большинство из Италии, хотя есть и из Польши, Германии, Чехии", - говорит врач.

Местные жители с пониманием относятся ко всем ограничениям, в том числе - и к особому режиму въезда и выезда из села.

"Такие мероприятия нужно проводить, потому что изоляция - это эффективный метод остановить распространение вирусной инфекции. Так, наверное, это менее удобно, но иначе нельзя. Мы не можем позволять людям общаться в такой форме, как было раньше. Это опасно", - говорит Олег Банар.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)


коронавирус
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
23 марта 2020, 18:45
Служители кафедрального собора в Черновцах игнорируют соблюдение карантина
23 марта 2020, 15:18
Больные коронавирусом буковинцы чувствуют себя хорошо
23 марта 2020, 13:06
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
23 марта 2020, 18:45
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Андрей Смолий
Геннадий Москаль
Ульяна Супрун
Все блоги »
"Удобная" эпидемия: как проводят госзакупки в Житомире
23 марта 2020, 12:00
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Грищенко Роман
Глава Сумской областной государственной администрации
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Все досье »