В Киеве из-за коронавируса ограничили доступ родителей к школам
В Киевгорадминистрации сообщили, что в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в школах Киева предусмотрели ограничение доступа на территории учебных заведений лиц, не являющихся непосредственными участниками учебного процесса, в частности родителей, пишет RegioNews.
"Мы ввели комплекс мероприятий и ограничим доступ к школам, в том числе, и родителям. В школах введены "пятиминутки здоровья" до и после уроков. Учителя напоминают ученикам о правилах личной гигиены и поведения при распространении инфекционных заболеваний. Правильная ежедневная коммуникация с детьми об элементарных правилах гигиены - важная часть целого комплекса мероприятий по предупреждению любых заболеваний", - заявил на брифинге заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
По его словам, в случае ухудшения самочувствия детям, прежде всего, будут измерять температуру, школы обеспечены термометрами, закуплены дезинфицирующие и моющие средства для всех садов и школ. Кроме того, в садах и школах усилен контроль за режимом мытья рук и влажной уборки помещений.
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