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04 марта 2020, 14:03 4

В Киеве из-за коронавируса ограничили доступ родителей к школам

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04 марта 2020, 14:03 4
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Всем детям измеряют температуру, моют и дезинфицируют помещения школ и садиков, проводятся беседы с детьми о соблюдении правил гигиены
Фото: КГГА
Всем детям измеряют температуру, моют и дезинфицируют помещения школ и садиков, проводятся беседы с детьми о соблюдении правил гигиены

В Киевгорадминистрации сообщили, что в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в школах Киева предусмотрели ограничение доступа на территории учебных заведений лиц, не являющихся непосредственными участниками учебного процесса, в частности родителей, пишет RegioNews.

"Мы ввели комплекс мероприятий и ограничим доступ к школам, в том числе, и родителям. В школах введены "пятиминутки здоровья" до и после уроков. Учителя напоминают ученикам о правилах личной гигиены и поведения при распространении инфекционных заболеваний. Правильная ежедневная коммуникация с детьми об элементарных правилах гигиены - важная часть целого комплекса мероприятий по предупреждению любых заболеваний", - заявил на брифинге заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, в случае ухудшения самочувствия детям, прежде всего, будут измерять температуру, школы обеспечены термометрами, закуплены дезинфицирующие и моющие средства для всех садов и школ. Кроме того, в садах и школах усилен контроль за режимом мытья рук и влажной уборки помещений.


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