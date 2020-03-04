Во Львове до сих пор нет тест-систем для проверки на коронавирус

Львов - один из тех регионов, куда возвращается наибольшее количество гастарбайтеров, поэтому риск появления коронавируса здесь высокий

Львов - один из тех регионов, куда возвращается наибольшее количество гастарбайтеров, поэтому риск появления коронавируса здесь высокий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Сегодня, 4 марта, городской председатель Львова Андрей Садовый дал поручение направить обращение к министру здравоохранения и премьер-министра Украины относительно отсутствия в городе тест-систем на проверку заражения коронавирусом.

Напомним, до конца февраля во Львов, Черновцы и Ужгород должны были завезти тесты на коронавирус. В эти регионы возвращается больше всего заробитчан из Италии, поэтому риск появления коронавирусом здесь самый высокий. В Черновцах уже зафиксировали первый случай заболевания.

Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обещала закупить для Львова тест-системы еще на прошлой неделе, однако, по словам заместителя городского председателя по гуманитарным вопросам Галины Сличной, профильное министерство в первую очередь направило их в приграничные города.

"Декларировалось, что тест-системы должны быть переданы в резервный фонд из Министерства здравоохранения. Эти тест-системы в Лабораторный областной центр не поступили, соответственно их нет в наличии во Львове. Вчера я эту информацию проверяла. Все заборы для анализа передаются в Киев. В департаменте здравоохранения ЛОГА объявили процедуру закупки тест-систем. По сокращенной процедуре они должны быть в наличии в пределах двух недель", — рассказала Галина Сличная, заместитель городского председателя по гуманитарным вопросам, глава оперативного штаба по вопросам коронавируса.

Напомним, во Львове создан оперативный штаб для противодействия распространению коронавируса.