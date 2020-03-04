Во Львове до сих пор нет тест-систем для проверки на коронавирус
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
Сегодня, 4 марта, городской председатель Львова Андрей Садовый дал поручение направить обращение к министру здравоохранения и премьер-министра Украины относительно отсутствия в городе тест-систем на проверку заражения коронавирусом.
Напомним, до конца февраля во Львов, Черновцы и Ужгород должны были завезти тесты на коронавирус. В эти регионы возвращается больше всего заробитчан из Италии, поэтому риск появления коронавирусом здесь самый высокий. В Черновцах уже зафиксировали первый случай заболевания.
Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обещала закупить для Львова тест-системы еще на прошлой неделе, однако, по словам заместителя городского председателя по гуманитарным вопросам Галины Сличной, профильное министерство в первую очередь направило их в приграничные города.
"Декларировалось, что тест-системы должны быть переданы в резервный фонд из Министерства здравоохранения. Эти тест-системы в Лабораторный областной центр не поступили, соответственно их нет в наличии во Львове. Вчера я эту информацию проверяла. Все заборы для анализа передаются в Киев. В департаменте здравоохранения ЛОГА объявили процедуру закупки тест-систем. По сокращенной процедуре они должны быть в наличии в пределах двух недель", — рассказала Галина Сличная, заместитель городского председателя по гуманитарным вопросам, глава оперативного штаба по вопросам коронавируса.
Напомним, во Львове создан оперативный штаб для противодействия распространению коронавируса.
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