В Украние официально подтвержден первый случай коронавируса

Пациент находится в инфекционном отделении областной больницы. По словам медиков, его состояние стабильное

Пациент находится в инфекционном отделении областной больницы. По словам медиков, его состояние стабильное

Сегодня во время брифинга Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины, официально сообщил об обнаружении коронавируса в Черновцах, пишет RegioNews.

"Мы проводим работу с контактными лицами, их немного. Все контактные лица известны местным эпидемиологам, они с ними работают", - сказал Ляшко.

Напоминаем, человек попал в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы в субботу, 29 февраля. Грипп у него не подтвердился, поэтому анализы отправили в Киев в Центр общественного здоровья.