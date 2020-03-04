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04 марта 2020, 10:03 8

В Черновцах из-за коронавируса дезинфицируют троллейбусы

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04 марта 2020, 10:03 8
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Руководитель городского управления по благоустройству проверил троллейбусы перед выездом на маршрут
Руководитель городского управления по благоустройству проверил троллейбусы перед выездом на маршрут

Как сообщает в своей странице в Facebook начальник управления контроля за благоустройством Сергей Обшанський, сегодня, 4 марта, с 05:00 осуществляли проверку транспортных средств троллейбусного управления перед выездом на маршруты.

#управлінняконтролюблагоустрою Сьогодні 04.03.2020р. з 05:00 здійснили перевірку транспортних засобів тролейбусного управління перед виїздом на маршрути. Дезинфекція + Також працівники інспекції з благоустрою перевірили всі маршрутні таксі міста , а це 25 приватних підприємців , які здійснюють перевезення пасажирів. Дезинфекція буде проводитися щоденно! Як знизити ризик інфікування коронавірусом ? 1. Мийте руки з милом (мінімум 20 с), або дезінфекційними засобами із вмістом спирту. 2. При кашлі та чханні прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя, відразу викидайте серветку і мийте руки. 3. Тримайтеся на відстані від людей , у яких спостерігається кашель або підвищена температура. #наконтролі

Опубліковано Сергієм Обшанським Вівторок, 3 березня 2020 р.

Также работники инспекции по благоустройству проверили все маршрутные такси города, а это 25 частных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров.

"Дезинфекция будет проводиться ежедневно!" - отметил Сергей Обшанський.

Как уже сообщалось, в Черновцах начали массовую дезинфекцию общественного транспорта.


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