В Черновцах из-за коронавируса дезинфицируют троллейбусы

#управлінняконтролюблагоустрою Сьогодні 04.03.2020р. з 05:00 здійснили перевірку транспортних засобів тролейбусного управління перед виїздом на маршрути. Дезинфекція + Також працівники інспекції з благоустрою перевірили всі маршрутні таксі міста , а це 25 приватних підприємців , які здійснюють перевезення пасажирів. Дезинфекція буде проводитися щоденно! Як знизити ризик інфікування коронавірусом ? 1. Мийте руки з милом (мінімум 20 с), або дезінфекційними засобами із вмістом спирту. 2. При кашлі та чханні прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя, відразу викидайте серветку і мийте руки. 3. Тримайтеся на відстані від людей , у яких спостерігається кашель або підвищена температура. #наконтролі