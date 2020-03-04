В Черновцах из-за коронавируса дезинфицируют троллейбусы
Как сообщает в своей странице в Facebook начальник управления контроля за благоустройством Сергей Обшанський, сегодня, 4 марта, с 05:00 осуществляли проверку транспортных средств троллейбусного управления перед выездом на маршруты.
#управлінняконтролюблагоустрою Сьогодні 04.03.2020р. з 05:00 здійснили перевірку транспортних засобів тролейбусного управління перед виїздом на маршрути. Дезинфекція + Також працівники інспекції з благоустрою перевірили всі маршрутні таксі міста , а це 25 приватних підприємців , які здійснюють перевезення пасажирів. Дезинфекція буде проводитися щоденно! Як знизити ризик інфікування коронавірусом ? 1. Мийте руки з милом (мінімум 20 с), або дезінфекційними засобами із вмістом спирту. 2. При кашлі та чханні прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя, відразу викидайте серветку і мийте руки. 3. Тримайтеся на відстані від людей , у яких спостерігається кашель або підвищена температура. #наконтроліОпубліковано Сергієм Обшанським Вівторок, 3 березня 2020 р.
Также работники инспекции по благоустройству проверили все маршрутные такси города, а это 25 частных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров.
"Дезинфекция будет проводиться ежедневно!" - отметил Сергей Обшанський.
Как уже сообщалось, в Черновцах начали массовую дезинфекцию общественного транспорта.
- 10:51 04 марта Под Киевом из-за тумана столкнулись 10 автомобилей
- 10:44 04 марта Дубилет и Милованов пройдут дополнительные собеседования - нардеп
- 10:41 04 марта В зоне ООС погиб военный из Черниговской области
- 10:38 04 марта Ректор "Житомирской политехники" Виктор Евдокимов может возглавить министерство образования
- 10:31 04 марта Во Львове задержали "атовца" с поддельным удостоверением участника боевых действий
- 10:25 04 марта В Одессе задержали серийного грабителя почтовых отделений
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука