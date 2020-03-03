Состояние больного коронавирусом мужчины стабильное
Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, пишет RegioNews.
"21 февраля супруги черновчане вернулись из Италии. Поэтому при пересечении границы с обеих сторон у них измерили температуру. Она была нормальной, симптомов болезни не было. Люди заполнили соответствующую анкету и получили памятку о коронавирусе", - рассказывает заместитель министра.
"27 февраля у мужа появились симптомы и подозрение, что это может быть коронавирус. Он обратился на консультацию к семейному врачу, выполнял все советы. Но 29 февраля появились симптомы, которые нуждались в госпитализации в инфекционное отделение. Вызвал "скорую". Приехала бригада, которая была определена именно для выезда к пациентам с подозрением на коронавирус. Больной был доставлен в определенной госпитальной базы. Сначала - в воскресенье, 1 марта - провели тестирование быстрыми тестами на грипп А и Б, после этого провели тестирование гриппом методом полимеразной цепной реакции, и забрали пробы, которые доставили в вирусологической лаборатории в Центр общественного здоровья МЗ. Подозрение на коронавирус была подтверждено", - сказал Ляшко.
По его словам, состояние больного удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает. Жена больного находится в самоизоляции, никаких симптомов болезни у нее пока нет. Самоизоляция продлится 14 дней начиная с 21 февраля.
"Мы проводим работу с контактными лицами больного, их немного. Все контактные лица известны местным эпидемиологам, они с ними работают", - сказал Ляшко.
Пока дополнительных мер безопасности - карантина, обсервации и т.д. - в области вводить не планируют. Алгоритм действий медиков и власти пока такой, как в странах, где обнаружены единичные случаи заболевания коронавирусом.
Анализы трех других иностранцев, у которых подозревали коронавирус, дали негативный результат, сообщил также Виктор Ляшко.
Напомним, сегодня МОЗ официально подтвердило первый случай коронавируса в Украине.
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