В Черновцах водителей и кондукторов обязали носить медицинские маски

В Черновцах, где был зафиксирован первый в Украине случай заболевания коронавирусом, водителей и кондукторов общественного транспорта обязали носить защитные медицинские маски

Фото: flickr

В Черновцах, где был зафиксирован первый в Украине случай заболевания коронавирусом, водителей и кондукторов общественного транспорта обязали носить защитные медицинские маски

Соответствующее решение опубликовала пресс-служба Черновицкого городского совета, передает RegioNews "Ввести масочный режим для водителей и кондукторов в общественном транспорте, перед выходом на маршрут обеспечить проведение их температурного скрининга, на начальной и конечной остановках проводить проветривание транспорта и влажную уборку", - указывается в тексте документа. Также комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила общеобразовательным учреждениям начать первый урок с разъяснительной работы о санитарно-гигиенических нормах и правилах, а также распространить среди учащихся и их родителей информацию о правилах поведения в случае вероятного заражения. Аналогичные меры будут приняты в дошкольных учреждениях. В городе планируют распространять листовки и брошюры о правилах предотвращения заражения в местах массовых скоплений людей и усилить режим дезинфекции. Руководителям предприятий независимо от форм собственности, руководителям общественных организаций, волонтерам и общественным активистам рекомендовали воздержаться от организации и проведения массовых мероприятий. Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине. Состояние больного удовлетворительное, эпидемиологи отрабатывают контакты больного.

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