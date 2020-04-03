14:43  03 апреля
На Киевщине зафиксировано 70 больных коронавирусом, из них 4 детей
14:57  03 апреля
У Зеленского обещают 12 тысяч многоразовых защитных костюмов для медиков
15:33  03 апреля
Венгрия изменила правила транзита для украинцев
UA | RU
UA | RU
03 апреля 2020, 15:25 16

Борьба с коронавирусом: одесские коммунальщики имитировали дезинфекцию и просто фотографировались

Читайте також
українською мовою
03 апреля 2020, 15:25 16
Читайте також українською мовою
В Одессе коммунальщики устроили фотосессию во дворе одного из жилых домов, имитируя активные работы по дезинфекции
Фото: Facebook
В Одессе коммунальщики устроили фотосессию во дворе одного из жилых домов, имитируя активные работы по дезинфекции

Соответствующее видео опубликовано на странице директора департамента городского хозяйства Дмитрия Жемана в Facebook, передает RegioNews.

Так, в период эпидемии коронавируса в Одессе на улице Серова коммунальщики просто сфотографировались, чтобы отчитаться о проделанной работе.

"Ох, и скандал будет... На улице Серова в Одессе пришедшие дезинфицировать подъезд коммунальщики просто сфотографировали его и ушли. Дмитрий Александрович, вы там дайте по шапке", - отмечается под видео.

🦠Серова, прошли фото сделали и все, и то даже не возле всех ворот были! Дмитрий Жеман Фотосессия, или таки дезинфекция?

Опубліковано Але Аленовною Пʼятниця, 3 квітня 2020 р.

Стоит отметить, что это не первый случай халтурной работы коммунальных служб. По информации директора департамента городского хозяйства Дмитрия Жемана, коммунальщики устроили фотосессию в подъезде одного из жилых домов.

По его словам, обман со стороны сотрудников коммунальной службы зафиксировали камеры видеонаблюдения. Вместо того, чтобы провести весь комплекс необходимых мероприятий, они ограничились несколькими фото с тряпками и дезинфицирующим раствором.

Видео опубликовали одесситы в соцсетях.

Хочу в очередной раз сказать, что мы умеем признавать свои ошибки. Сегодня увидел видео ролик на одном из Одесских пабликов, как "добросовестно" некоторые наши сотрудники занимаются "фото дезинфекцией"... приношу извинения перед жителями города, за подобное поведение наших сотрудников. Уже сейчас выясняем, что это за актеры и завтра проведём детальный "разбор полетов". Уверяю Вас, наказание будет соответствующим, награда найдёт своих героев! В период эпидемии, такие действия не просто халатны, а преступны! Просьба к Одесситам, если Вы наблюдаете что либо подобное, сообщайте напрямую мне в личных сообщениях.

Опубліковано Dmitry Zheman Четвер, 26 березня 2020 р.

Напомним, что в Одесской области разгорелся скандал после заявления медиков областного клинического медицинского центра, которые рассказали о полной неподготовленности к наплыву пациентов с коронавирусом.


коронавирус Одесса карантин дезинфекция
COVID-19 на Сумщине: скандал с областным лабораторным центром и новые больные
03 апреля 2020, 15:08
У Зеленского обещают 12 тысяч многоразовых защитных костюмов для медиков
03 апреля 2020, 14:57
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
03 апреля 2020, 15:44
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
27 марта 2020, 10:12
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств
27 марта 2020, 17:30
Последние Популярные
Илия Куса
Ирина Медушевская
Олег Сенцов
Все блоги »
Биохимик Мирон Rogosinski: "Непрофессионализм власти погубит людей больше, чем коронавирус"
03 апреля 2020, 17:09
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Все видео »
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »