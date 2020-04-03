Борьба с коронавирусом: одесские коммунальщики имитировали дезинфекцию и просто фотографировались

В Одессе коммунальщики устроили фотосессию во дворе одного из жилых домов, имитируя активные работы по дезинфекции

Фото: Facebook

В Одессе коммунальщики устроили фотосессию во дворе одного из жилых домов, имитируя активные работы по дезинфекции

Соответствующее видео опубликовано на странице директора департамента городского хозяйства Дмитрия Жемана в Facebook, передает RegioNews.

Так, в период эпидемии коронавируса в Одессе на улице Серова коммунальщики просто сфотографировались, чтобы отчитаться о проделанной работе.

"Ох, и скандал будет... На улице Серова в Одессе пришедшие дезинфицировать подъезд коммунальщики просто сфотографировали его и ушли. Дмитрий Александрович, вы там дайте по шапке", - отмечается под видео.

🦠Серова, прошли фото сделали и все, и то даже не возле всех ворот были! Дмитрий Жеман Фотосессия, или таки дезинфекция? Опубліковано Але Аленовною Пʼятниця, 3 квітня 2020 р.

Стоит отметить, что это не первый случай халтурной работы коммунальных служб. По информации директора департамента городского хозяйства Дмитрия Жемана, коммунальщики устроили фотосессию в подъезде одного из жилых домов.

По его словам, обман со стороны сотрудников коммунальной службы зафиксировали камеры видеонаблюдения. Вместо того, чтобы провести весь комплекс необходимых мероприятий, они ограничились несколькими фото с тряпками и дезинфицирующим раствором.

Видео опубликовали одесситы в соцсетях.

Хочу в очередной раз сказать, что мы умеем признавать свои ошибки. Сегодня увидел видео ролик на одном из Одесских пабликов, как "добросовестно" некоторые наши сотрудники занимаются "фото дезинфекцией"... приношу извинения перед жителями города, за подобное поведение наших сотрудников. Уже сейчас выясняем, что это за актеры и завтра проведём детальный "разбор полетов". Уверяю Вас, наказание будет соответствующим, награда найдёт своих героев! В период эпидемии, такие действия не просто халатны, а преступны! Просьба к Одесситам, если Вы наблюдаете что либо подобное, сообщайте напрямую мне в личных сообщениях. Опубліковано Dmitry Zheman Четвер, 26 березня 2020 р.

Напомним, что в Одесской области разгорелся скандал после заявления медиков областного клинического медицинского центра, которые рассказали о полной неподготовленности к наплыву пациентов с коронавирусом.