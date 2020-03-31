Фейки о коронавирусе: какие, кто распространяет и как наказывают
Кому выгодно сеять панику среди украинцев и как с этим борются правоохранители, исследовали RegioNews.
В Кировоградской области 31 марта правоохранители составили административный протокол на мужчину, который через местное СМИ "Александрийская неделя” распространил ложную информацию о смерти от COVID-19 в Долинском районе. Якобы, речь шла о пациентке, которая скончалась в отделении больницы. Заражение коронавирусом ей установили посмертно.
Председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь на Facebook-странице опроверг это сообщение.
"Больной мужчина госпитализирован и сейчас находится в удовлетворительном состоянии. При этом летальных случаев от COVID-19 в ни в одном районе Кировоградской области не зарегистрировано. Призываю граждан доверять только официальной информации и не поддаваться паническим настроениям”, - отметил глава области.
Автору материала инкриминируют распространение ложных слухов. Материалы уже готовятся направить в суд, который и примет окончательное решение.
11 марта 65-летний житель одного из сел Винницкого района на своей странице в соцсети Facebook распространил ложную информацию о пандемии COVID-19. 27 марта полицейские установили его личность и составили админпротокол.
В конце марта сотрудники Службы безопасности Украины во Львовской области провели обыски у жительницы Львова, которая распространяла неправдивую информацию об эпидемии коронавируса в Украине. Делала это в запрещенных в Украине соцсетях "ВКонтакте” и "Одноклассники”. Обвиняла в распространении вируса действующую власть и призывала к мятежу. Женщине инкриминируют действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Работники Нацполиции в Черкасской области по состоянию на 26 марта уже обнаружили 170 фейков про коронавирус, которые жители области разместили в соцсетях. Некоторые делали это, не осознавая последствий, а некоторые - на заказ пророссийских провокаторов. Со всеми правонарушителями сотрудники киберполиции провели разъяснительную работу. 45 из них согласилась удалить ложные данные. Остальных могут привлечь к административной ответственности.
Сотрудники СБУ задержали жителя Днепра, который по заданию российских кураторов распространил фейк о жестоком обращении с больным коронавирусом в маршрутном такси Винницы. Он работал на российских кураторов. Получил задание делать фото и видео с пустыми полками в магазинах, очередей в аптеках, фиксировать работу спецтехники и правоохранителей. Позже должен был передать эти фото в РФ, где их планировали использовать для подготовки ложных новостей. Мужчине инкриминируют в противоправной деятельности и посягательстве на территориальную целостность Украины.
Также перед законом ответит жительница Нежина через ложную информацию о своем инфицирования COVID-19 . 38-летняя женщина убеждала медиков, что коронавирусом заразилась в поездке в Италию. Но правоохранители выяснили, что женщина не только не выезжала из Украины, но и не имеет загранпаспорта. В течение недели женщина лежала в инфекционном отделении центральной больницы под круглосуточной охраной правоохранителей. 26 марта ее выписали из медучреждения домой. Теперь ее привлекут к ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения, ложный вызов специальных служб и появление в общественных местах в нетрезвом виде.
18 марта СБУ поймала одессита-провокатора, который распространяют фейки о коронавирусе через соцсети. Во время обыска правоохранители выяснили. что мужчина также выполнял задачи для российских кураторов.
В Черновицкой области во время мониторинга сети Интернет сотрудники Глыбоцкого отделение полиции обратили внимание на сообщение 38-летнего жителя района в одной из социальных сетей. На своей странице мужчина распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания на COVID-19, в том числе и с летальными последствиями.
К распространению фейков про коронавирус в Украине часто причастны не только отдельные граждане, но и редакции СМИ. Так, заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак 3 марта опровергла фейкову информацию, которую распространял "Обозреватель”, о том, что будто-то в Черновицкой области изолировали 35 человек, которые могли контактировать с больным на коронавирус.
Что грозит за распространение фейков о COVID-19
Санкция статьи 173-1 КУпАП "Распространение ложных слухов”предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.
ТОП-10 забавных, нелогичных и провокационных фейков про коронавирус в Украине
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Кировоградская область - единственная область в Украине, где не зафиксировано вспышек COVID-19. На самом деле, нет. По состоянию на 30 марта в Кропивницком и Кировоградской области зафиксировано 5 случаев инфицирования.
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Правоохранители штрафуют за отдых на природе на 34 тыс грн. На самом деле, полиция может составить админпротокол за нарушение карантина и направить документы в суд. De-facto, в Украине Шевченковский райсуд города Киева и Петропавловский районный суд Днепропетровской области заставил заплатить по 17 тыс грн женщин, которые занимались стихийной торговлей во время карантина.
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Если экспресс-тест не подтвердил инфицирования коронавирусом, человек должен оплатить штраф в 800 грн. На самом деле, любая ответственность за отрицательный результат экспресс - или ПЦР-тестов не предусмотрена.
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Вирус COVID-19 убивает желудочный сок. Поэтому необходимо пить воду, чтобы "вымыть” вирус из горла в желудок. На самом деле, врачам пока достоверно не известны механизмы борьбы человеческого организма с новым типом вируса.
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Афонские монахи призывают на обратной стороне двери нарисовать мелом или оливковым маслом крест. Тогда все жильцы дома не заболеют коронавирусом. Фейк распространили в мессенджере WhatsApp среди жителей аннексированного РФ Крыма.
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Курение защищает от инфицирования COVID. Сейчас медики не имеют никаких официальных данных о неуязвимость или чувствительность курильщиков к "китайскому” вирусу.
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Вакцину от коронавируса распилят ночью над городами военные вертолеты. На самом деле по состоянию на 31 марта не существует разработанной вакцины от коронавируса.
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Провидица Ванга предупреждала об эпидемии COVID-19 в мире. "Предсказания” болгарки Вангелии Гуштеревої и сейчас вызывают немало споров. Тем более, что о пандемии в 2020 году она никогда не вспоминала.
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Патрульная служба жестко наказывать родителей детей, которые на период карантина гуляют на улице. Штраф - от 1700 до 5100 грн и ограничения свободы, сроком на 5 лет. На самом деле сотрудники Патрульной службы за злостное нарушение режима самоизоляции могут составить админпротокол и направить его на рассмотрение суда. Или ограничиться профилактической беседой.
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В Херсоне дезинфекторы, которые обрабатывают квартиры больных коронавирусом, оказались грабителями: усыпляют детей и пожилых людей специальным веществом и выносят из квартиры ценные вещи. На самом деле, в Нацполицию не поступала информация о таких видах преступлений.
Как информировали RegioNews ранее, в Украине по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС и областных лабораторных центров по состоянию на утро 31 марта подтверждено 549 случаев COVID-19.
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