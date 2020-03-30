В Харькове еще два подозрения на коронавирус, а горожане продолжают жарить шашлыки в парках
Как сообщает RegioNews, в социальной сети Facebook мэр города Геннадий Кернес обратился к жителям города с просьбой ограничить свои передвижения вне дома.
"Прошедшие выходные показали, что многие из горожан не понимают, насколько в Украине серьезная ситуация с COVID-19. Парки, скверы и другие зоны отдыха были переполнены. Люди большими компаниями гуляли с детьми, жарили барбекю и шашлыки, развлекались и отдыхали", - отметил Кернес.
Кроме того, по словам мэра, в городе будут бесплатно раздавать защитные маски.
"Наши больницы за деньги города и социально ответственного бизнеса доукомплектовываются всем необходимым - от аппаратов искусственной вентиляции легких до "золотого стандарта" определения заболевших - ПЦР-тестов на CОVID-19. Мы закупили один миллион масок, которые на днях бесплатно раздадим горожанам", - написал Кернес.
Вместе с тем, в Харьковской области определен список 17 больниц, в которые будут госпитализировать больных CОVID-19.
Так, 180 мест для изоляции больных определены в следующих лечебных заведений: городские больницы №13 и 17, Роддом №2 и "Чернобыльская", больница Богодуховская, Валковская, Красноградская, Змиевская, Первомайская, Лозовская, Волчанская, Чугуевская, Балаклейская и Купянская ЦРБ, Областная детская, Областная детская и взрослая инфекционные больницы.
На все лечебные учреждения имеется 128 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Тем временем в областном центре с подозрением на коронавирус зафиксировано два случая. По информации ХОГА, это члены одной семьи. На данный момент они находятся на самоизоляции.
Ранее уже был подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Харьковской области, в ХОГА заверили, что заболевание проходит в легкой форме. Все контактирующие лица изолированы.
В то же время, Минздрав умалчивает о больных коронавирусом в Харькове. Первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали в Харькове у жены замглавы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача - Виктории. После заболел и сам чиновник, который даже успел побывать на работе в Харьковском облсовете, но в официальной статистике Минздрава облцентр не указан.
Ранее мы сообщали, что пасынок мэра Харькова Геннадия Кернеса Родион Гайсинский заболел на COVID-19. Информацию подтвердил сопредседатель cовета "Харьковской Реформаторской Коалиции" Дмитрий Булах. Сам Кернес информацию не коментирует.
Стоит напомнить, что в Харьковской области разыскали 10 сбежавших из самоизоляции. Изначально более 200 человек подписали специальные документы, однако часть людей сбежала из самоизоляции.
- 15:12 30 марта Верховная Рада не поддержала изменения в государственный бюджет
- 14:53 30 марта В Херсоне нет и десятка аппаратов ИВЛ, которые можно использовать при короновирусе
- 14:31 30 марта Рада уволила Уманского и Емца, но не смогла их заменить
- 14:31 30 марта Разумков ожидает ответа от Лероса и Ермака относительно скандала с видео
- 14:16 30 марта Прокуратура возбудила дело против главы ОП Андрея Ермака
- 14:05 30 марта На Черниговщине из-за COVID-19 насильника ребенка выпустили из СИЗО
- 10:57 30 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 17:49 28 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 14:00 25 марта Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств