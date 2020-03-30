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30 марта 2020, 11:09 12

В Харькове еще два подозрения на коронавирус, а горожане продолжают жарить шашлыки в парках

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30 марта 2020, 11:09 12
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Харьковчане массово нарушают правила карантина и продолжают гулять в парках и других местах отдыха, тем временем в городе еще два подозрения на коронавирус
Фото: Facebook
Харьковчане массово нарушают правила карантина и продолжают гулять в парках и других местах отдыха, тем временем в городе еще два подозрения на коронавирус

Как сообщает RegioNews, в социальной сети Facebook мэр города Геннадий Кернес обратился к жителям города с просьбой ограничить свои передвижения вне дома.

"Прошедшие выходные показали, что многие из горожан не понимают, насколько в Украине серьезная ситуация с COVID-19. Парки, скверы и другие зоны отдыха были переполнены. Люди большими компаниями гуляли с детьми, жарили барбекю и шашлыки, развлекались и отдыхали", - отметил Кернес.

Кроме того, по словам мэра, в городе будут бесплатно раздавать защитные маски.

"Наши больницы за деньги города и социально ответственного бизнеса доукомплектовываются всем необходимым - от аппаратов искусственной вентиляции легких до "золотого стандарта" определения заболевших - ПЦР-тестов на CОVID-19. Мы закупили один миллион масок, которые на днях бесплатно раздадим горожанам", - написал Кернес.

Вместе с тем, в Харьковской области определен список 17 больниц, в которые будут госпитализировать больных CОVID-19.

Так, 180 мест для изоляции больных определены в следующих лечебных заведений: городские больницы №13 и 17, Роддом №2 и "Чернобыльская", больница Богодуховская, Валковская, Красноградская, Змиевская, Первомайская, Лозовская, Волчанская, Чугуевская, Балаклейская и Купянская ЦРБ, Областная детская, Областная детская и взрослая инфекционные больницы.

На все лечебные учреждения имеется 128 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Тем временем в областном центре с подозрением на коронавирус зафиксировано два случая. По информации ХОГА, это члены одной семьи. На данный момент они находятся на самоизоляции.

Ранее уже был подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Харьковской области, в ХОГА заверили, что заболевание проходит в легкой форме. Все контактирующие лица изолированы.

В то же время, Минздрав умалчивает о больных коронавирусом в Харькове. Первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали в Харькове у жены замглавы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача - Виктории. После заболел и сам чиновник, который даже успел побывать на работе в Харьковском облсовете, но в официальной статистике Минздрава облцентр не указан.

Ранее мы сообщали, что пасынок мэра Харькова Геннадия Кернеса Родион Гайсинский заболел на COVID-19. Информацию подтвердил сопредседатель cовета "Харьковской Реформаторской Коалиции" Дмитрий Булах. Сам Кернес информацию не коментирует.

Стоит напомнить, что в Харьковской области разыскали 10 сбежавших из самоизоляции. Изначально более 200 человек подписали специальные документы, однако часть людей сбежала из самоизоляции.


коронавирус карантин Харьков Геннадий Кернес самоизоляция Харьковская область
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