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27 марта 2020, 08:44 22

Розыск из-за COVID-19: полиция разыскала часть беглецов от самоизоляции на Харьковщине

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27 марта 2020, 08:44 22
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В Харьковской области милиция разыскала 9 из 10 человек, которые после возвращения из-за границы не выходили на связь с врачами и должны были пройти самоизоляцию
Фото: prm.ua
В Харьковской области милиция разыскала 9 из 10 человек, которые после возвращения из-за границы не выходили на связь с врачами и должны были пройти самоизоляцию

Как передает RegioNews, ссылаясь на Hromadske, об этом заявила заведующая отделением особо опасных инфекций Харьковского лабораторного центра Анна Сухорукова.

"Мы обратились к Нацполиции, которая оперативно нам помогла в вопросе розыска лиц, которые должны были быть под самоизоляцией. Установлены адреса их пребывания", - сказала она.

Сухорукова подчеркнула, что когда указанные граждане пересекали границу Украины, они предоставили ложную информацию о месте самоизоляции и своих контактных данных. Соблюдали ли они самоизоляцию последние несколько дней, неизвестно.

В полиции сообщили, что всех девятерых человек нашли за пределами Харьковщины. Местонахождение десятого человека еще устанавливается.

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Напомним, в Харьковской области информационной согласие на самоизоляцию в связи с угрозой распространения COVID-19 подписали 211 человек, но сделали это не все - десять человек находились в розыске.

По состоянию на 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.

Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.


коронавирус Харьковская область побег самоизоляция
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