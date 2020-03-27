Розыск из-за COVID-19: полиция разыскала часть беглецов от самоизоляции на Харьковщине
Как передает RegioNews, ссылаясь на Hromadske, об этом заявила заведующая отделением особо опасных инфекций Харьковского лабораторного центра Анна Сухорукова.
"Мы обратились к Нацполиции, которая оперативно нам помогла в вопросе розыска лиц, которые должны были быть под самоизоляцией. Установлены адреса их пребывания", - сказала она.
Сухорукова подчеркнула, что когда указанные граждане пересекали границу Украины, они предоставили ложную информацию о месте самоизоляции и своих контактных данных. Соблюдали ли они самоизоляцию последние несколько дней, неизвестно.
В полиции сообщили, что всех девятерых человек нашли за пределами Харьковщины. Местонахождение десятого человека еще устанавливается.
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Напомним, в Харьковской области информационной согласие на самоизоляцию в связи с угрозой распространения COVID-19 подписали 211 человек, но сделали это не все - десять человек находились в розыске.
По состоянию на 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.
Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
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