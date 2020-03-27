Розыск из-за COVID-19: полиция разыскала часть беглецов от самоизоляции на Харьковщине

В Харьковской области милиция разыскала 9 из 10 человек, которые после возвращения из-за границы не выходили на связь с врачами и должны были пройти самоизоляцию

Фото: prm.ua

В Харьковской области милиция разыскала 9 из 10 человек, которые после возвращения из-за границы не выходили на связь с врачами и должны были пройти самоизоляцию

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